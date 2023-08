Ismert magyar nővel randizott az éjszakában a népszerű filmsztár - Fotó

Romantikus andalgás közben kapták lencsevégre a Doctor Who egykori főszereplőjét, Matt Smith-t, aki nemrég a Sárkányok háza című sorozatban szerepelt. Ebben még nem is lenne semmi rendkívüli, csakhogy partnere nem volt más mint a roppant csinos magyar fürdőruhamogul, Gattyán Lili, akinek saját márkája van a bikinibizniszben.

Magyar nővel randizott a filmsztár Fotó: KGC-305/412/453

A The Sun brit bulvárlap szerint a duó a nyugat-londoni Marylebone egyik elegáns éttermében, a Fischer's-ben vacsorázott, majd a meghitt étkezés után még elindultak kutyát sétáltatni a londoni éjszakában. A The Sun egy lesifotót is közzétett a párosról, amit ide kattintva tudsz megtekinteni. Lili egy bézs nadrágot viselt hozzá passzoló kardigánnal, Matt pedig egy szürkés ing mellett döntött fekete nadrággal, mielőtt elindult a randevúra.

Megszólalt a szemtanú

A lap megszólaltatott egy járókelőt is, aki látta őket randizás közben!

- Úgy tűnt, elég közel állnak egymáshoz, rengeteget beszélgettek, viccelődtek és nevetgéltek, biztos, hogy nem most találkoztak először. Matt a kutyáját is magával vitte a randira. Ahogy sétáltak az utcán, pár ember leszólította a színészt, aki mindenkivel kedélyesen váltott néhány mondatot - mesélte a The Sunnak az informátor.

Matt bukik az ismert nőkre

Ha megnézzük, hogy a 40 éves filmsztárnak hány kisebb-nagyobb románca volt az elmúlt években, egyértelművé válik, hogy nem szereti a négy fal között tölteni a szabadidejét, kifejezetten kedveli a csinos és sikeres nők társaságát. 2006-ban Billie Piperrel kapták lencsevégre romantikus szituációban, de a modell Daisy Lowe is az exei közé tartozik. A színésznő Lily Jamesszel négy évvel ezelőtt szakított, de csak azért, hogy egy évvel később újra összejöjjön vele. Ám az újrakezdett románc nem tartott sokáig.

Hogy Lilivel miképp alakul a kapcsolata, az egyelőre a jövő zenéje.