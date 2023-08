Csuti szerelmesebb, mint valaha: így romantikázik Párizsban Biankával

Bianka személyében rátalált a szerelem a kétgyerekes édesapára, aki azóta teljesnek érzi az életét. Csutival már össze is költöztek, a pár kapcsolatának mélyülését jelzi az is, hogy közös kiskutyát vettek. Ráadásul Csuti gyerekeivel is jól sikerült a megismerkedés!

Csuti örül, hogy Biankában társra lelt Fotó: Máté Krisztián

Szabó András Csuti és Bianka esetében többször is utazáshoz köthetők a kapcsolatuk mérföldkövei. Jártak már Vir szigetén Bianka családjával, most pedig a szerelem városába, Párizsba látogattak el. A férfi több közös fotót is megosztott az Eiffel-toronyból. A romantikus képek láttán a kommentelők sok boldogságot kívántak a gyönyörű párnak.

Párizs fölött! Kábé a kis lelkem is ennyire a fellegekben jár, lassan egy éve!

– írta az Instagramon megosztott képek mellé Csuti.