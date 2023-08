"Boldog anyuka, boldog baba": az anyagág és a karrier dilemmájáról vallott Rúzsa Magdi

Ha azt mondjuk, Rúzsa Magdi, akkor nincs olyan magyar, akinek ne ugrana be legalább néhány nótája. Magyarország egyik - ha nem a - legnépszerűbb énekesnőjéről van szó, aki csodálatos hangjával az egész ország szívébe lopta magát. Minden koncertje teltházas, a rajongók rend szerint órákat állnak sorba, hogy elfoglalhassák a legjobb helyeket, és Rúzsa Magdi rajongói körében van valamilyen nehezen körülírható családias hangulat, amelyre sokan irigykednek. Mindezek mellett azonban háromgyermekes édesanya, sőt hármasikreket nevel. De vajon hogyan egyeztethető össze a zenei karrier és három apróság gondozása? Erről vallott most Rúzsa Magdi a Tényeknek.

Rúzsa Magdinak egyszerre kell helyt állnia édesanyaként és szupersztárként

Rúzsa Magdi 19 éves ápolónőként bukkant fel először a tévében. A TV2 Megasztár műsorában engedte ki először legendássá vált hangját 2005-ben, és bizony abban a pillanatban kiderült, hogy igazi sztár született. Azóta hatalmas életutat járt be: sikereket halmozott sikerre, nincs olyan koncertje, ami ne lenne sold out, és az egész ország Rúzsa-lázban ég. Váratlanul érte, amikor kiderült, hogy hármasikreket vár, hiszen egyetlen szempillantás alatt vált háromgyermekes édesanyává. A zenei karrierben pedig egy kisbaba mellett is nehéz talpon maradni, nem hogy három mellett. Magdi azonban talpon maradt, és nem is akárhogy.

- Nyilván én is más lettem, és azt érzem, hogy sokat vagyok a gyerekekkel, mert az ember 0-24-ben ugyanazt csinálja, hiszen nekik a rutin a legfontosabb.

Előtte megszoktam egy másfajta életet, és hirtelen csöppentem bele ebbe a "Jézusom, háromgyerekes anyuka vagyok" szerepbe is. Ezért ez a heti egy alkalom, amikor ki tudok törni, ez nagyon kell nekem. Tényleg hiszek abban, hogy boldog anyuka, boldog baba.

- mesélte Magdi. aki elárulta, hogy hetente egy fellépést vállal. Ezzel ugyanis nem veszi el az időt sem a gyerekektől, sem családjától, sem magától, ugyanakkor ki tudja adni magából a benne tomboló tehetséget és energiát, ez pedig nagyon kell neki. A fellépésekkel tehát a lelki harmóniájáról is gondoskodik.