Ennél aranyosabb ma már nem lesz: Rúzsa Magdi tündéri ikrei ilyen vagányok a kis járgányukban

Ezen pedig nagyon nincs is mit csodálkozni, hiszen a Máté Péter-díjas énekesnő tehetségének, na meg persze alázatának köszönhetően, azóta is hazai sztárvilág egyik legkedveltebb és legkeresettebb alakja. Amióta pedig édesanya lett csak még jobban imádják a követői, amiben természetesen azért az elképesztően cuki ikreinek, Lujzának, Kevének és Zalánnak is sok szerepe van.

Rúzs Magdi ikrei egyszerűen nem tudnak nem cukik lenni Fotó: YouTube

Amit mi magunk is megértünk, hiszen egyszerűen öröm nézni, ahogy a kis cuki trió tüsténkedik az anyukájuk mellett, akivel hol fát ültetnek, hol pedig a konyhában főzőcskéznek. Most pedig ismét sikerült elrabolniuk a rajongók szívét: az énekesnő legújabb fotóját imádjak az emberek.

Rúzsa Magdi Instagram-oldalára feltöltött fotóján egy direkt, ikrek számára készített kis kocsiban láthatók a csöppségek, amiben szüleik könnyedén tudják szállítani a gyerkőcöket. Lujzáék göndör kis fürtjeit a menő járgányban pedig egyszerűen nem lehet nem imádni.