Szűcs Judith 11 éve menyasszony, de esküvőt nem terveznek

Az énekesnőről az utóbbi időben szinte semmit sem hallottunk.

– Nem tűntem el! De mint minden énekest és előadót, engem is megállásra késztetett ez a pár év – kezdte a Bors érdeklődésére Szűcs Judith, egyben elárulta: nem tervez nagyobb koncertet az 50. évfordulóra, de azért a rajongóit sem hagyja fellépés nélkül.

– Jubileumi nagy koncertet nem szeretnék adni, de természetesen most is színpadra lépek időnként. Visszavettem a korábbi tempóból, amikor két hét alatt hat fellépést is vállaltam. Mindenképpen megünnepelem a pályafutásom évfordulóját, de apránként, a közönséggel együtt szeretnék mulatni – mesélte nevetve a Diszkókirálynő, akinek élete sokat változott: a pandémiás időszakot főleg az otthonában töltötte és rengeteg olyan dologgal tudott foglalkozni, amikre eddig nem volt ideje.

– Idén leszek 69 éves, 50 éve folyamatosan dolgoztam. Bejártam a világot, felléptem Japánban, az NDK-ban, Kubában és még rengeteg más helyen is. Most már a fiatalokon a sor, én pedig úgy gondolom, megérdemlem, hogy kicsit lelassítsak és élvezzem az életem. A pandémia jót tett velem, sok időt töltök a családommal, bevásárolni járok a piacra, főzök, aztán jönnek a közös étkezések – mesélte az énekesnő, aki kiegyensúlyozottnak és boldognak érzi magát.

– Nekem most az a fontos, hogy boldog legyek minden területen. Rengeteg időt töltök a vőlegényemmel. Együtt főzünk és nagyon szerelmesek vagyunk, de nem tervezzük az esküvőt. Nem zavar, hogy több mint tizenegy éve vagyok menyasszony, a kapcsolatunk kiegyensúlyozott. Kimondhatom, hogy boldogok vagyunk – mesélte a művésznő.