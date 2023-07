Nem volt kegyes az idő a Baywatch bombázójával: mutatjuk, hogy néz ki manapság

Ha azt mondjuk, hogy Baywatch, kétségtelen, hogy mindenkinek a homokos tengerpart és a gyönyörű életmentő nők ugranak be elsőre – na jó, meg David Hasselhoff. Azonban az is tagadhatatlan, hogy az ikonikus széria fináléja óta sok idő telt el, és a volt szereplők azóta sokféle életutat jártak be. Akad, aki a mai napig örömmel húzza magára a piros egyrészest, és talán jobban is áll neki ötvenvalahány évesen, mint anno, de legalábbis ugyanolyan dögös benne, mint akkoriban, másokkal azonban nem volt ilyen kegyes az élet.

Pamela Anderson (balra) és Yasmine Bleeth Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto

Yasmine Bleeth sajnos ez utóbbiak táborát erősíti: a ma már 55 éves színésznő a Baywatch 71 epizódjában alakította Caroline Holden karakterét, de a Nash Bridges - Trükkös hekus egyik főszerepét is rábízták. Sajnos azonban – mint oly sokan Hollywoodban – ő is a kábítőszerk rabja lett, és hiába jelentkezett be 2000-ben egy elvonóra, egy évvel később kábult állapotban balesetet okozott. Mivel nem csak a kocsijából, de a lakásából is előkerült némi kokain, kénytelen volt vádalkut kötni, melynek értelmében 2002-ben bűnösnek mondták ki drogbirtoklás miatt: két év próbaidőre és 100 óra közmunkára ítélték.

A színésznő rabosító fotója Fotó: eyevine / Nothfoto

Alighanem ez hatott rá józanítóul, mert végül letette a szereket, és azóta is tiszta. Sajnos azonban az évek nyomot hagytak rajta is. Legutóbb tavasszal kapták lencsevégre, mutatjuk is rögtön, hogy néz ki manapság az egykori bombázó: