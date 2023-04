Újra felvette, majd le is dobta az ikonikus fürdőruhát a Baywatch színésznője

Donna D'Erricón nem fog az idő! Hiába teltek el évtizedek a valóban legendás tengerparti életmentős sorozat óta, a színésznő, aki március 30-án töltötte be az 55-öt, még ma is simán játszhatna a Baywatchban. És ezt nem csak úgy mondjuk, fotóval is tudjuk bizonyítani. A bombázó ugyanis szülinapja alkalmával újra magára öltötte a híres piros egyrészest, hogy aztán félig le is vegye magáról.