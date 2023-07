Szívszorító: erre készült Sinead O'Connor, ez mindent megváltoztatott volna

2023. július 26-án saját londoni lakásában holtan találták Sinéad O'Connor ír énekesnőt. A hivatalos rendőrségi jelentés szerint idegenkezűség nem merült fel. Noha a család nem hozta nyilvánosságra a világsztár halálának okát, sokan úgy vélik, önkezével vetett véget az életének. Korábban már több alkalommal kísérelt meg öngyilkosságot: először 33 évesen, de volt olyan év, amikor nyolc alkalommal is. Noha utolsó interjújában is megrázó őszinteséggel beszélt az őt ért traumákról, valamint korábban sem csinált abból titkot, hogy a gyermekkorában átélt bántalmazások mellett a hirtelen jött hírnév és a zeneipar kegyetlensége is megtépázta mentálisan, valamint már két évvel ezelőtt bejelentett visszavonulását, most kiderült: nagy tervei voltak – amiket sajnos nem tudott már valóra váltani.

Sinéad O'Connor mindössze 56 évet élt Fotó: AFP

A nagy visszatérése készült Sinéad O'Connor

Az énekesnő életében a zenélés mindig is kettős szerepet játszott: maga a zene terápiás jelleggel bírt számára, ám a sors kegyetlen játékaként többek közt épp zenei karrierje, a zeneipar és a stúdiók elvárásai, valamint a hirtelen jött sztárság súlya miatt szorult terápiára. A közismert producer, David Holmes felfedte: az énekesnővel egy teljes albumot készítettek, ami szint már csak kiadásra várt, valamint O'Connor a megjelenést követően turnézni indult volna. Ki tudja, talán visszatérhetett volna a reflektorfénybe, a slágerlisták élére. Talán mindez segített volna neki. Talán nem... Ezt már soha nem fogjuk megtudni.

Az énekesnő utolsó albuma 2014-ben jelent meg. Az új lemezről Holmes így nyilatkozott:

Már csak egy dalt kellett volna felvennünk. Nyolc dal elkészült, egyik erősebb, mint a másik

– magyarázta, majd Nina Simone-hoz és Billie Holiday-hez hasonlította Sinéad O'Connort.

– Ami különlegessé tette nem csak művészként, de emberként is, hogy nem ismert félelmet és őszinte volt – tette hozzá.