Megrázó: halála előtt még kegyetlen őszinte interjút adott Sinéad O'Connor

56 éves korában elhunyt Sinéad O'Connor, mindössze 18 hónappal 17 éves fia tragikus halála után. Utolsó bejegyzésében is fiától búcsúzott a közösségi oldalain. Halála annyira megrendítette, hogy teljesen visszavonult, nem énekelt és nem írt több zenét.

Fotó: AFP

Sinéad O'Connor halála előtti utolsó interjújában a gyermekkori bántalmazásról volt szó, és arról, hogy számára a zene volt a terápia, amely megmentette. A Sky TV készített róla egy dokumentumfilmet "Nothing Compares" címmel, amelyben őszintén beszélt életéről és küzdelmeiről.

A most szombaton (július 29.) adásba kerülő dokumentumfilmet a halála előtti hetekben forgatták, és a világhírű énekesnő felfedi kapcsolatát a zenével, ahogy azt mondta: "Amikor felnőttem, nem volt terápia, ezért a zene volt a terápia. Nagyon sokkoló volt számomra, hogy popsztár lettem, nem ezt akartam. Csak sikítani akartam."

Az énekesnő kegyetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy gyerekként fizikailag és szexuálisan is bántalmazta az anyja, volt, hogy napokra kizárta a kertbe, ő pedig zokogva dörömbölt az ajtón, hogy engedjék be. Miután rövid ideig apjával élt, 15 éves korában egy fiatal bűnelkövetők otthonába küldték, mert többször is lopáson kapták. Bár itt már nem kellett tartania a testi bántalmazástól, a tinédzser megszenvedte a családjától való elszakadást, illetve azt a lelki terrort, és sokszor indokolatlanul szigorú büntetéseket, aminek otthon ki volt téve. Ugyanakkor innen indult karrierje is, hiszen az otthon egyik apácája ismerte fel tehetségét, vett neki gitárt, és adta meg a kellő lökést a zenetanuláshoz. Hamarosan lemezszerződést is kapott, de folyamatosan lázadt a szabályok ellen.

"Azt akarták, hogy növesszem meg a hajam, miniszoknyában és magas sarkú cipőben járjak, sminkeljek és így írjam a dalaimat is, amik ne szóljanak semmiről. De olyan országból jöttem, ahol gyakran voltak utcai zavargások, hogy az emberek hangját meghallják a hatalmasok, így nekem is ezt kellett tennem. A művészet erre való."

Azért borotválta le a haját, hogy a lemezkiadója ellen tüntessen, ugyanis nem a szépségével vagy a nőiességével, hanem hangjával és teljesítményével akarta kivívni mások elismerését.

Amikor első gyermekével, Jake-kel teherbe esett, a lemezcég kérte, vetesse el a gyermeket. Válaszul letörölte debütáló albuma első változatát. "Azt mondták, tartozom nekik, ezért nem lehet gyerekem. Én meg azt mondtam, hogy ez az ár nekem nem felel meg."

A dokumentumfilmben a botrányairól is őszintén beszélt, arról, amikor az amerikai televíziós csatornák letiltották a szereplését, miután a katolikus egyházat támadta a gyermekbántalmazások miatt. Mint mondta, 10 évig mindenki elfordult tőle, halálos fenyegetéseket kapott és mindenféle jöttmentnek elhordták.

"Fura, mert mégiscsak a szenvedélyembe szeretett bele a világ. Odaálltam eléjük, sírtam egy dal közben, azt mondták rám, őrült k.va vagyok, de mégis beleszerettek a könnyeimbe. Tükröt tartottam eléjük" - vallotta az énekesnő.