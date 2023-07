Németh Kristóf izgatottan várja kisbabáját: "Zita már érez jósló fájásokat"

Németh Kristóf nagyjából két hónapra búcsút intett a munkának, csak ősszel tér vissza a színpadokra. Ennek pedig komoly oka van, bármelyik pillanatban megszülethet harmadik gyermeke. A Bors érdeklődésére elárulta, a babaszoba elkészült, és ahogy két kisfia születésénél, ezúttal is a szülőszobán lesz felesége mellett.

Huszonnegyedik óra hangulatban vagyunk, legalábbis olyan szempontból, hogy sikerült időre elkészültünk a kisfiunk érkezésére. Minden a helyére került, gyönyörű menta zöld színt kapott a babaszoba.

Rengeteg dolgot örökölt, például Levikének a csodálatos kiságyát. Szeretnék elejét venni a testvéri féltékenységnek, ha majd jövünk haza a kórházból Levikéhez, az öccse ajándékkal érkezik hozzá, és ő is a legnagyobb szeretettel készül a kistesója fogadására – mesélte lapunk érdeklődésére a boldog apuka. – Zita még mindig aktív, de már érez jósló fájásokat, ami teljesen természetes az utolsó napokban. Teli vagyunk izgalommal, várakozással, csordultig van a szívünk szeretettel, békében és harmóniában várjuk a kisfiunkat – fűzte hozzá.

Szülési szabadságra ment

A Fórum Színház igazgatója múlt hét végén átmenetileg elköszönt a társulattól, hogy az első hetekben teljes vállszélességgel támogatni tudja családját.

A kollégáim a segítségemre vannak, átadtam a szerepeimet, a nyár további fesztiváljainak produkcióiban helyettesíteni fognak, hogy mostantól a szeretteim mellett tudjak lenni.

Ma már csak olyan emberekkel igyekszem körbe venni magamat, akikben megbízom, és akikkel jó együtt lenni, a kollégáim ilyenek. Sokáig nem tehettem meg, de a cél az volt, hogy idáig eljussak. Az elmúlt évek erről is szóltak, hogy ez az úgymond szelekció megtörténjen. Így nagyszerű színházat csinálni, és a társulatot vezetni. Készülünk az őszre, új bemutatókkal, külföldi filmben fogok forgatni, több olyan nagyszerű kihívás vár rám színészként is, ami majd egész embert kíván. A pici megszületése után nagyjából két hónapot leszek itthon, de egyelőre még erre az időszakra koncentrálok – árulta el.

Mindkét fiam születésénél bent voltam, és ezt most is így tervezzük.

Aktív apukaként mindenből kivettem a részem, de hogy szülési szabadságra menjek a feleségemmel együtt, ilyen lehetőségem most van először, és ezt szeretném kihasználni. Saját magam főnökeként megtehetem, hogy úgy osszam be az időmet, ahogy szeretném. Idén már dolgoztam annyit, mint másik három ember, remélem, hogy ez most kijárhat nekem, amit a család is nagyon értékel – mondta mosolyogva.

A baba nevét illetően még nem döntöttek

A színész feleségével készen áll a kisfiuk érkezésére, azonban egyetlen dologban döntést kell hozniuk.

– Édesapám Lóránt, gyerekkoromban rengeteget viccelődött azzal, milyen kár, hogy a díszzsebkendőit nem tudja senki örökölni, amibe bele van hímezve a monogramja: N.L. Amikor az első fiam, Lőrinc megszületett, valahogy azt éreztük a feleségemmel, hogy ennek eleget teszünk.

Később Leventénél is tovább vittük ezt, ám most pillanatnyilag ott tartunk, hogy nem találunk L betűvel kezdődő nevet, ami mindnyájunknak tetszene.

Ennél fogva nagyon könnyen elképzelhető, hogy ez a szép hagyomány megszakad. Végleges döntés még nem született – árulta el érdeklődésünkre.

Édesanyja is alig várja a kisunokát

Mindenki izgatott, hiszen bármelyik pillanatban megérkezhet a pici. Nincs ezzel másképp a színházigazgató édesanyja sem, aki fia legnagyobb örömére kitűnő egészségnek örvend.

– Minden nap beszélünk, és heti legalább egy alkalommal találkozunk. Anyukám Budán él a szülőházban, ahova születtem, de már csak a nővérével lakják közösen.

Hála istennek jól van, és boldog nagymama. Biztos vagyok benne, hogy elsőként fog megjelenni a kórházban, hiszen ez eddig is így volt Levente és Lóci születésekor, a folyosón drukkolt unokái érkezésekor.

Annak ellenére, hogy elmúlt 75 éves, teljesen aktív. Közel húsz éve volt egy sztrókja, de példátlan sikerrel épült föl ebből – mondta lapuknak Kristóf.