Németh Kristóf és családja számára több újdonságot hozott az ősz

Emlékezetes nyaralást tudhat maga mögött Németh Kristóf. A Fórum Színház igazgatója feleségével és kisebbik gyermekével nemrég két hetet töltött Spanyolországban. Munkával teli időszakot tudhat maga mögött, így ezúttal a passzív pihenésnek szentelték az idejüket.

– A feleségem választotta ki a helyet, így Mallorcára mentünk. Fontos szempont volt számunkra, hogy minden adott legyen a tökéletes pihenéshez. Egy igazi paradicsomban pihenhettünk, és Levente fiammal végre a nap 24 órájában együtt tudtunk lenni. Ugyan már beutaztam szinte az egész világot, de Spanyolország ezen részén még én sem jártam – mesélte érdeklődésünkre.

Két hetet töltöttek Spanyolországban. Fotó: Németh Kristóf

Nem a teljes család utazott, ugyanis középiskolás gyermekét, Lőrincet az iskola és a golfversenyek itthon tartották.

Fontosnak tartom, hogy meglegyenek mindkét fiammal és a feleségemmel is a közös programjaink, így Lócival is lesz egy pasis elvonulásunk.

Mivel idén kezdte a középiskolát és mellette versenyszerűen golfozik, nem tudott velünk tartani. Most a nyaralás valóban a kis családról szólt, két hét felhőtlen nyugalomban és feltöltődésben volt részünk. Külföldre nem indulunk el egy hétre, inkább kivárjuk a megfelelő időszakot, idén az őszre tudtunk beiktatni. Nem szoktunk baráti körrel nyaralni, élvezzük, ha nem kell senkihez sem alkalmazkodnunk. Az első héten próbáltuk kialudni magunkat, de így is örök emlékkel tértünk haza. Volt alkalmunk búvárkodni, a tengeralatti élővilágot meglesni közelről. Azt külön felemelő érzés volt látni, ahogy Levike erre rácsodálkozott – fűzte hozzá.

Egy igazi paradicsomban pihent kis családjával. Fotó: Németh Kristóf

A színházigazgató és családja tavaly nyáron költözött Szentendrére, idén pedig a Fórum Színház is ott talált otthonra. Néhány héttel ezelőtt volt az első bemutatkozásuk a városban, a Feleség negyvennél kezdődik című produkciójukkal. Németh Kristóf most újult erővel, kipihenten vág bele az új évadba, persze sok más feladat is vár rá.

– Egy óriási forgatási periódusnak nézek elébe, nagy munkába vágom a fejszémet televíziózásilag is. A színházammal pedig újabb bemutatóra készülünk, ismét rendezni fogok, a közönség találkozhat velünk ezután is Szentendrén, Gödöllőn és Budapesten egyaránt – fűzte hozzá.