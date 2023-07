Molnár Ferenc „Caramel”: Soha nem vagyunk kettesben a feleségemmel

– Szilvivel soha nem vagyunk kettesben, de nem is akarunk. Van egy nyolc hónaposunk, így vagyunk egy család, ezért vállaltunk gyerekeket. Kiveszem a részem az etetésből és a pelenkázásból is; már a kezdetekkor figyeltem arra, hogy magabiztosan csináljam, hogy a gyerekeim velem is biztonságban érezzék magukat. A lányom már feszegeti a határokat, én pedig igyekszem nem túl szigorú lenni, de szelíden, kedvesen megértetni vele, hogy mit nem szabad. Immár 41 évesen érettebb apuka lettem