Mi az igazság? Máris szakított új szerelmével TNT Inti?

Zuber Krisztián nem szomorkodott sokáig, miután zátonyra futott a kapcsolata Sáfrány Emesével, alig pár hete ugyanis arról szóltak a hírek, hogy ismét elrabolták a szívét. Bár az új kapcsolatot maga Inti jelentette be, nem árult el sok mindent a választottjáról. Csupán annyit lehetett akkor tudni róla, hogy korábban ő is szakmabeli volt, sőt, 20 évvel ezelőtt az egész ország ismerte őt. Nem meglepő módon azonnal beindultak a találgatások, a Ripost-nak pedig sikerült kiderítenie, ki lehet az a titokzatos hölgy, aki elcsavarta a zenész fejét.

Máris véget ért TNT Inti új kapcsolata? (Fotó: Bánkúti Sándor)

Nos, nem másról, mint Nyul Zsuzsáról van szó, akit a legtöbben Zsuként ismernek. A híresség a Viva TV és a TV2 képernyőjén is feltűnt még évekkel ezelőtt, jelenleg pedig rádiós műsorvezetőként dolgozik. Emellett, ami a magánéletét érinti: túl van egy váláson, és egy kisfiú büszke édesanyja. Bár Inti és Zsu szerették volna a kapcsolatukat titokban tartani, nem voltak eléggé körültekintők, ugyanis egy-egy kósza szívecske és fotó elárulta őket. Ebből adódóan mindenki biztosra vette, hogy dúl a szerelem köztük, még ha hivatalosan nem is vállalták fel egymást.

Valami azonban megváltozott. Alig pár nap leforgása alatt...

Tiszavirág életű kapcsolat?

Éppen, hogy a nyilvánosság számára is egyértelművé vált Inti és Zsu kapcsolata, hirtelen eltűntek a fotók és a szívecskék is. Mint tudjuk, ez a mai világban az egyik jele annak, hogy valami nem stimmel két híresség között, a legtöbben ugyanis így szokták a rajongók tudtára adni, hogy vihar van a Paradicsomban. Ám arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy tudatos döntés is állhat a háttérben a történtek miatt. Meglehet, hogy Zsuék szeretnék megtartani maguknak a boldogságukat...

Hogy mi lehet az igazság, azt csak a történet két főszereplője tudja, de hogy a rajongók se maradjanak válaszok nélkül, megkerestük a műsorvezetőt, hogy tisztázzuk a helyzetet: együtt vannak Intivel, vagy sem? Nos, Zsu szeretné ezt a titkot megőrizni magának...

Sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, egyelőre nem szeretnék a magánéletemről beszélni

- fogalmazott a csinos műsorvezető.