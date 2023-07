Marics Peti után most zenésztársáért aggódnak a rajongók, több koncertjét is lemondta

T. Danny kétségkívül hazánk egyik legnépszerűbb és legfelkapottabb rappere, csak Instagram-oldalán közel 350 ezren követik. A fiatal énekesnek is tele a koncertnaptára, de most olyan rosszul van, hogy már a tegnapi keszthelyi és ma esti nyíregyházi koncertjét is le kellett mondania. Hogy mikor tud legközelebb színpadra állni, azt egyelőre nem tudja.

Több koncertjét is lemondta a népszerű rapper Fotó: Facebook

Két koncertjét is lemondta T. Danny

Sajnálatos betegség támadta meg a népszerű rapper szervezetét, először a szeme, majd a torka gyulladt be. Először Facebook-oldalán osztotta meg a hivatalos közleményt az elmaradt buli miatt.

Nagyon sajnáljuk, de nem fogunk tudni ma nektek koncertet adni. Dani felsőlégúti megbetegedése elég rossz állapotban van, így nem tud a színpadra állni. Az estét a szervezők megváltozott programmal megtartják, melyről a későbbiekben adnak tájékoztatást. A programról a KeszthelyFest Facebook oldalán tájékozódhattok. Megértéseteket köszönjük ! Találkozunk, amint lehet.

Marics Petiék egyik kedvenc zenésztársa később szomorúan, égő szemekkel jelentkezett be Instagram-oldalán, hogy személyesen kérjen elnézést rajongóitól.

Sziasztok! Csúnya kötőhártya gyulladást szedtem össze és a torkom is begyulladt, beszélni is alig tudok. Sajnos le kell mondanunk a keszthelyi és a nyíregyházi koncerteket. Ne haragudjatok, pótoljuk majd őket!

Az aggódó rajongók támogató kommenteket írtak T. Danny-nek:

„Jobbulást kívánok neked!”

„Danikám minél hamarabb gyógyulj meg és térj vissza hozzánk egészségesen! Mert nélküled elveszünk”

Fotó: Bors

Marics Petiékkel együtt dolgoznak

T. Danny és a ValMar duó tagjai már többször dolgoztak együtt. Legutóbb vendég volt Valkuszék parkos buliján, ott volt a színpadon, amikor Marics Peti eltörte a bokáját. De volt Miló duettpartnere a Sztárban Sztárban is.

Egyébként Danny-ért nem először aggódhatnak rajongói, két éve olyan rossz lelki állapotba került, hogy egy egész szezont lemondott.