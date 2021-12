Aggódnak a rajongók: Minden fellépését felfüggesztette a népszerű magyar rapper

Kedves lányok és srácok! Most egy kis időre felfüggesztem a fellépéseket. Sok rossz dolog jött össze egyszerre az életemben, amik miatt nem vagyok most túl jól. Pihenésre van szükségem, kicsit kiszállni ebből a mókuskerékből és arra koncentrálni, amiről igazából szól ez az egész. Magára a zenére. Ugyanakkor szeretném, ha nem aggódnátok miattam, rendben leszek. Amúgy is van most olyan az életemben, aki fontosabb mindezeknél. Ő vigyáz rám, jó kezekben vagyok. Ja és Decemberben új dal. Hamarosan visszatérek… Dani" - írta ki TDanny az Instagramra.