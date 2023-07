Jákob Zolit is elérte a kamucunami

Honnan lehet tudni, hogy egy hazai ismert ember szintet lépett és kiérdemli a sztár jelzőt? Nos onnan, hogy felfigyelnek rá az ügyes kezű netes svindlerek és elkezdenek álhíreket propagálni róla és köré. Örömmel jelentjük, hogy Jákob Zoltán is felért erre a csúcsra, hiszen Magyarország 37. leggazdagabb emberéről megírták az első olyan cikket, melyben még a kötőszavaknak sincs igazságtartalmuk.

Jákob Zoltán sajnos nem tudja a meggazdagodás pontos receptjét. Fotó: Markovics Gábor

Jákob Zoli maga osztotta meg követőivel azt a cikket, amely valóban sokakat megvezethet, már ha nem használják alaposan a szemüket. A csalók ugyanis felhasználták, vagyis lemásolták az ország egyik napilapjának netes felületét. Az álcímlapon - ami kísértetiesen hasonlít az eredeti sajtótermékre, színeiben, formájában és betűméretében is - szalagcímben hozták, hogy: Jákob Zoltán megbánta, hogy igazat mondott. A cikkben olvasható tartalomnak semmi köze a valósághoz, ilyen esemény nem történt. Hősünk ugyan járt már a Mokka stúdiójában, de nem ebben az ügyben hívták be a stúdióba. Az is igaz, hogy beszélgetett már a műsorvezetővel, Istenes Lászlóval is, de nem arról, ami a hazugsághalmazban szerepel.



Az álhír szerint Zoli véletlenül elkotyogta a meggazdagodás egyetemes titkát (nincs olyan, a szerk.), ami miatt a központi bank (Európai Központi Bank EKB, vagy a hazai jegybank, a szerk.) azonnal jelentkezett a TV2-nél és követelték, hogy állítsák le az élő adást. Ugyanis attól tartottak, hogy ha minden magyar birtokába kerül a „titkos tudás”, senki nem akar majd dolgozni, ergo vége lesz a világnak. Az elleninterjú a vége felé előjön a farbával. Zoli szájába adnak ugyanis egy mondatot, melyben elhangzik egy webhely, ahol 70 ezer forint befizetése után 12-15 hét elteltével 10 milliós profitot realizálnak az ügyfeleknek a kriptopiacon.

Ha valakinek még most sem világos, Jákob Zoli soha nem adott még csak hasonló interjút sem a Mokkában, sem sehol máshol! Az oldalnak nincs köze a napilaphoz! És nincs olyan cég sem, amelyik ilyen befektetési összeg mellett képes lenne ekkora profitra szert tenni!