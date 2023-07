Gólyahír: Megszületett a valóságshow gyönyörű sztárjának kisbabája

A The Only Way Is Essex című valóságshow egykori szereplője, Ferne McCann világra hozta második gyermekét. Az immár kétgyermekes anyuka, vőlegénye és legidősebb lánya mutatta be az új családtagot a rajongóknak.

Fotó: Pixabay

Ferne McCann kislánynak adott életet a közösségi oldalán közzétett poszt szerint. Instagram-oldalán a 32 éves modell egy videót osztott meg a kicsiről. A videón a kis család látható, ahogy a jövevényt a kezükbe veszik.

Kislány! 06.07.23

- írta a poszthoz.

A csöppség a valóságshow-sztár első gyermeke vőlegényétől, Lorri Haines-től. Ferne-nek a börtönben ülő exével, Arthur Collinsszal is van egy közös lánya.

Nagyon jól érzem magam

- nyilatkozta még márciusban az édesanya a Mirrornak.