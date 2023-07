Bánsági Ildikó őszinte vallomása: Utálom az öregedést!

Bánsági Ildikóról mindig az jut az eszembe, hogy kortalan, mert bármikor találkozom vele, mindig maga a pezsgés. Nem is szereti, ha leírják a korát, szerinte aki kíváncsi rá hány éves, az nézze meg egy lexikonban. Mert bár elfogadja az öregedést, azért harcol vele, egészségesen étkezik és hetente kétszer testépítő edzésre megy, egyszer pedig zumbázik. S bár egyedül él, gyakran mennek közös programra lányával – a szintén színésznő Gáspár Katával – és a fiáékkal. Együtt járnak nyaralni, de szívesen kirándulnak is. Gyakran járnak együtt koncertre is, legutóbb például a tinik nagy kedvencét, a fiatal olasz énekes, Måneskint hallgatták meg.

Bánsági Ildikó utálja az öregedést Fotó: Bors / Máté Krisztián

– Nagyon szerettem azt az időszakot, amikor Pomázra költöztünk a gyerekekkel, mindig nagy volt a nyüzsgés nálunk – mesélte a Borsnak Bánsági Ildikó. − Amióta kirepültek, csendesebb a ház, de Kata és a fiam is gyakran vannak itt, sokszor tartunk kerti partit. Szeretek a társaságukban lenni és ezek szerint ők is az enyémben. S bár magamtól is elég aktív vagyok, de a lányom nem is hagyná, hogy belesüppedjek az egyedüllétbe. Gyakoriak a közös programok, színház, mozi, koncert, én mindenre nyitott vagyok. Törekszünk arra, hogy a gyerekekkel együtt menjünk nyaralni, igaz ezen a nyáron most más lesz. Kata nagyon elfoglalt, szinte végig forgat, mindössze öt szabad napja lesz, akkor viszont én forgatok. De sebaj, majd bepótoljuk!

„Nem szeretem a ráncaimat”

Leírni is nagyon hosszú lenne, mennyi színdarabban játszott főszerepet, mennyi filmben szerepelt. S bár most is több darabban játszik, Bánsági Ildikó is megtapasztalta, hogy egy bizonyos kor után nem úgy jönnek a szerepek.

Nehéz ezt megélni, átélni, s ha megkérdezik, nem titkolom, hogy én utálom az öregedést. Meg ezt az egészet, ami ezzel jár!

S bár szoktam mondani, hogy nincsen már szerepálmom, de szívesen játszanék olyan darabban, csinálnék olyan darabot, ahol elmondhatom az én korosztályom nyűgjeit, bajait, mert van miről beszélni. A feledékenységről, az egyedüllétről és még sorolhatnám. Vagy ott vannak a ráncok, hogy már nem tetszik, amit a tükörben látok. Múlnak az évek, igaz csak a test öregszik, a lélek nem, a lélek mindig vágyakozik valami után és addig jó!

Legendás színészek a Ma este gyilkolunk című krimi-vígjátékban Fotó: Filmpositive

Bánsági Ildikó újra kamera elé állt

Bánsági Ildikó több vele egykorú hollywoodi világsztárnak az állandó magyar hangja, emiatt, ha filmjeit nem is, de a hangját a fiatalok is ismerik. A magyar mozikban az ő hangján szólal meg többek közt Diane Keaton, Helen Mirren, Glenn Close, Meryl Streep.

− Most pedig újra magyar filmben forgatok, s bár nem vagyok krimi rajongó, erre mégis azonnal igent mondtam. A Ma este gyilkolunk egy jó kis krimi vígjáték, ráadásul olyan szeretett kollégákkal játszunk együtt, mint Bodrogi Gyuszi, Hámori Ildikó, a Kern, Koltai Robi, Jordán Tamás, velük szívesen vagyok az idős színészek otthonában!