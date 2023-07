"Anyukám sokáig mondta, hogy ne fogyjak többet, nehogy összeessek": testsúlyáról vallott Pintér Tibor

Aggodalmat váltott ki a kommentelőkből Pintér Tibor megdöbbentő fogyása, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója ugyanis 22 kilótól szabadult meg, elmondása szerint azért, hogy minél hitelesebb legyen a görög hős, Herkules szerepében.

Pintér Tibor igyekezett megnyugtatni a rajongókat (Fotó: Facebook)

− Rengeteget sportolok, odafigyelek egyébként a diétára is. Azt gondolom, hogy nekem ez a kötelességem, hiszen a testemből is élek többek között. Rengeteget futok, napi négy-öt órát lovagolok, és emellett figyelek a lelki épülésemre is. Anyukám sokáig mondta, hogy ne fogyjak többet, nehogy összeessek, de ez nem áll fenn. Nagyon okosan és ügyesen kell elosztani azt a napi kettő vagy három étkezést - magyarázta nemrég a Mokka riporterének a lóra termett színész.

Nagyon megváltozott az arca

A rajongók egy része nem vette készpénznek Tenya szavait, és elkezdtek aggódni. A színész ugyanis valóban olyan, mintha egy másik ember lenne, a változás pedig rendkívül rövid idő alatt ment végbe. Emlékezzünk vissza arra, hogy nézett ki Tenya mindössze néhány hónappal ezelőtt, a változás leginkább az arcvonásain látszik.

Ez pedig egy friss videó róla:

Bár vannak, akik szerint a 49 éves művész most van élete legjobb formájában, olyanok is akadnak szép számmal, akik szerint Tenyát valamilyen rejtélyes betegség támadta meg, és nem azért ennyivel vékonyabb az arca, mert kínosan ügyel a helyes étkezésre.

Meglepte az aggódás

A Ripost megkereste Tibort, aki kicsit meglepődött azon, hogy emiatt aggódnak miatta, ezért hát igyekezett mindenkit megnyugtatni.

− Nagyon kedves ez a törődés és aggódás, de nincsen semmi gond. Remekül érzem magam a bőrömben - szögezte le a portálnak a XXI. századi Kentaur.