Rá sem lehet ismerni: több mint 20 kilót fogyott Pintér Tibor

Látványos átalakuláson ment át az elmúlt pár hónapban Pintér Tibor, aki több mint 20 kilót fogyott. A nagy változás kapcsán a Mokka stábja felkereste a sztárt, aki elárulta: tudatos döntés áll az életmódváltás mögött.

Pintér Tibor 22 kilótól szabadult meg az elmúlt hónapokban / Fotó: TV2

A riportból kiderült, hogy az életmódváltás mellett szólt, hogy Tenya szeretné a legjobb formáját hozni legújabb szerepében, a Herkulesben. A színész rengeteget sportol, emellett nagyon odafigyel a diétára is, ráadásul még napi 4-5 órákat is lovagol. Elmondása szerint közel az 50-hez fontosnak tartja, hogy kiegyensúlyozott életet éljen, hiszen „ép testben ép lélek”. Pintér Tibor úgy véli, hogy példát kell mutatni a magyar fiataloknak, fel kell őket állítani a számítógép elől és kivinni őket a természetbe. Párja, Dzseni mindenben támogatja őt, rendszeresen megy vele futni, emellett ő készíti el a diétás menüt is.

Az is kiderült, hogy Pintér Tibor új szerepet is vállalt: a Nemzeti Lovas Színházban nagy kedvenc volt például a Szilaj, Kincsem vagy az Aladdin. Most a Herkulesre esett a választás, így ezt a mesét is hamarosan előadják a színpadon. A bemutatóig már csak és 2 és fél hét van hátra.