Súlyos árat fizetett, csúnyán pórul járt a TV2 sztárja

Törölt repülőgépjárat borította fel Kaly Roland zenei terveit. A Sztárban sztár leszek! című TV2-es tehetségkutató műsor második évadának ezüstérmese sikeresen berobbantotta a zenei pályáját, ám az élet közbeszólt!

„Felszállás előtt egy órával jött az üzenet”

– Nemrég jelent meg a Titkos tánc című dalom. Akkora siker lett, hogy lendületben akartam maradni, ezért le is szerveztem a következő klip forgatását Budapesten.

Marosvásárhelyről indult volna a repülőgép, de a felszállás előtt egy órával jött az üzenet, hogy törölték a járatot! Minden úgy volt leszervezve, a sminkes, a stylist, a stáb, a helyszín, a fuvar, hogy az egyórás repülőúthoz volt igazítva. Ehhez képest derült égből villámcsapásként érkezett az üzenet, hogy törölve lett a járat. Ott álltam egyedül a reptéren, bőrönddel.

– Fogtam gyorsan egy taxit, és bementem a központba, a vonatállomásra. Ott már mindenki románul szólt hozzám, én pedig nem beszélem olyan jól a nyelvet. Végül sikerült jegyet vennem, és elindultam Budapestre. Az egyórás útból így kilencórás zötykölődés lett. Le kellett fújni az egész forgatást, és új időpontot sem találtunk, amikor minden összeállt volna. Pontos összegekbe nem mennék bele, de több foglaló és előleg is ki volt fizetve, ráadásul így csúszik a klip megjelenése is – ecsetelte a balszerencsés esetet a zenész, aki mostanra már derűsen fogja fel a történteket.

Barátnője az egyik legnagyobb kritikusa

– Ez nagy balszerencse volt, de hát történnek ilyennek. Szerencsére Budapesten élnek a családom közeli barátai, akik elszállásolnak erre az időre. Sok szakmai intéznivalóm van, így néhány napot még itt maradok – szögezte le a 24 éves tehetség, aki fiatal kora ellenére már több mint hét éve párkapcsolatban él barátnőjével, aki az egyik legnagyobb kritikusa.



– A barátnőm mindig elmondja a dalaimról azt is, ha tetszik neki, azt is ha nem. Meg van engedve neki, hogy véleményt mondjon, de elég makacs vagyok, és úgy vagyok vele, hogy ő orvosnak tanul, maradjon csak annál a szakmánál, a zenei dolgokat pedig hagyja rám! – fogalmazott nevetve Roland, aki édesapjával él, és elmondása szerint elég házias:

– Főzni nagyon szeretek, azt nem tudom, hogy tudok-e – sorolta nevetve. – Mosogatni is szeretek, de például a felmosást és a sepregetést ha lehet, másra hagyom, ugyanis Erdélyben van egy saját fodrászüzletem, amit teljesen egyedül vezetek: ott végzem ezt eleget! – mosolygott az énekes.