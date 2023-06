Sokkal súlyosabb lehet a baj, megszólalt az orvos Marics Petiről

A fergeteges siker mellett egy fájdalmas baleset és egy törött csont jellemezte a VALMAR csütörtöki koncertjét a Budapest Parkban. Történt ugyanis, hogy Marics Peti már az első szám közepén egy ugrást követően olyan szerencsétlenül ért földet, hogy elesett és eltörte a bokáját. Tolószékben fejezte be a koncertet, azóta otthon lábadozik.

Marics Peti komoly fájdalmat élt át a Budapest Parkban (Fotó: Nagy Zoltán)

Már a visszatérést tervezi

Marics a balesetet követően hétfő este az Instagramon adott helyzetjelentést az állapotáról. A bokája valóban eltört, de öröm az ürömben, hogy nem elmozdulásos, ami a kevésbé súlyos kategóriába tartozik. Emellett az énekes bokaszalagja is elszakadt, ami még komplikáltabbá teszi a dolgokat. Az biztos, hogy egy hétig fekvőgipszre van ítélve, de utána már azt tervezi, hogy járógipszben folytatja a nyári koncerteket, bár az igaz, hogy jóval kevesebb ugrálással. A rajongók nagyon örültek a hírnek, de többen is aggodalmukat fejezték ki, túl korainak tartották a visszatérést.

Az orvos szerint kockázatos siettetni a gyógyulást

Érthető, hogy Marics minél hamarabb szeretne visszatérni a színpadra, hiszen a közönségtől kapott szeretet és energia rengeteget jelent neki, és biztos, hogy a gyógyulását is meggyorsítaná. Dr. Bense Tamás orvos szerint mégis kockázatos lenne, ha a fiatal énekes jövő héten már koncertezne, a szakember szerint a teljes gyógyulás minimum kettő hónapot vesz igénybe, de az is lehet, hogy fél év is kéne ahhoz, hogy Peti újra a régi legyen.

− Hét napig, amíg a duzzanat le nem megy, addig muszáj fekvő gipszet viselni, ez eddig rendben is van. Utána következik a járógipszes időszak, ami nagyjából hat hét, ennél kevesebb már kockázatos. Ezekben a hetekben már ajánlott is valamennyire terhelni a sérült végtagot, de koncertezni, komolyabban megerőltetni a lábat nagyon nem ajánlott, az ember többet árt vele, mint használ - kezdte a Borsnak Bense, aki a gyógytorna fontosságára is felhívta a figyelmet.

− Megfigyelhető és látványos, hogy egy heteken át gipszben lévő boka sokkal vékonyabb lesz a másiknál, ez azért van, mert elkezd sorvadni az izom. Ezért nagyon fontos a gyógytorna, ami szintén több héten át javallott. Túlterhelni ez idő alatt nem szabad a lábat, a gyógyulást siettetni pedig nagyon rossz ötlet. Összességében azt tudom mondani, hogy körülbelül egy hónap a teljes regenerálódás időszaka, és habár ez egyénenként változik, minimum két hónapig muszáj pihentetni a lábat - összegezte a tudnivalókat a doktor.

Az elmondottak fényében nagyon úgy tűnik, hogy Marics kissé elkapkodja a nagy visszatérést. Ugye nem lesz ebből baj?