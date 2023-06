Dráma a kamerák előtt! Könnyek között búcsúzott a TV2 sztárpárja

Szerdán nem kevesebb volt a tét, mint a döntőbe jutás a Párharc műsorában, ezért pedig a versenyzők minden tőlük telhetőt meg is tettek. Miután Kardffy Aisha és Kerényi Miklós Máté a TOP3 kapujában búcsúzni kényszerült, így az utolsó előtti összecsapásban DR BRS-ék, Somhegyi Krisztiánék és Mischinger Péterék küzdöttek meg. A játékosok természetesen a helyzethez méltó feladatot kaptak: egy térkép alapján kellett adott pontokat megtalálniuk, ahol a feladatteljesítésért lőszert kaptak. Ezt követően célba kellett lőniük, ahol a legjobban Somhegyiék teljesítettek, így ők megalapozták a helyüket a döntőben. A kérdés csak az volt, ki lesz az ellenfelük?

DR BRS és Adri a döntő kapujában búcsúztak a versenytől Fotó: Nagy Zoltán

Béresék és Mischingerék között szoros volt a küzdelem, csupán egyetlen lövés döntött az eredményről, az exatlonos javára. Így a sztár DJ és felesége, Adri harmadik helyezettként búcsúztak a Párharctól.

Annyira jól éreztük magunkat, hogy azt nehéz szavakba önteni.

Talán a legjobb része az volt, hogy Adrival együtt játszhattunk. Nyilván minimális szomorúság van bennünk, hogy most búcsúzni kellett, de összességében örülünk, hogy lehetőséget kaptunk a Párharcra, hiszen nagyon jó barátokra tettünk szert és olyan élményekben volt részünk, amire még a legmerészebb álmainkban sem gondoltunk – kezdte a Borsnak DR BRS, aki a búcsú pillanatában el is érzékenyült egy kicsit. Mint mondja, sok minden történt velük a játék alatt, a feszültség pedig a könnyekkel távozott végül.

− Nekünk elég összetett volt az utunk a játékban, hiszen egyszer már kiestünk, aztán végülis visszatértünk, és egészen a TOP3-ba meneteltünk. Mikor búcsúztunk, akkor mindez a felszínre tört, és bizony meg is könnyeztük, hogy vége lett. Most így utólag visszagondolva azt is sajnálom, hogy egy kicsit visszaléptünk Adrival a döntőben, úgymond hagytuk, hogy az exatlonos fiúk érvényesüljenek, mert ezt éreztük igazságosnak. Viszont lehet, hogy ezt már nem így csinálnám, és jobban beleállnék a történetbe... – bánkódott a sztár DJ, aki egyébként azt sem titkolja, melyik sztárpárt szeretné győztesként látni pénteken.

Szerintem egyértelmű, hogy mi Vestiéknek szurkolunk. Kitartunk a csapat mellett, még úgy is, hogy a TOP3-ba jutásnál majdnem kiestünk miattuk

– tette hozzá nevetve.