Pápai Joci: Irigykedem, amikor valaki hétfőtől péntekig dolgozik

Egy család klasszikus felállása szerint az édesapa feladata az, hogy anyagilag eltartsa a szeretteit. Modern világunkban ez a helyzet sokat változott, ám a zenészek és a színészek a mai napig küzdenek azzal, hogy jelen lehessenek a gyermekük életében. Ők ugyanis teljesen más időbeosztásban dolgoznak: sok esetben akkor vannak otthon, amikor a gyerkőcök óvodában vagy iskolában vannak, és gyakran akkor érnek haza, amikor a család nagy része már álomra hajtotta a fejét. Vastag Tamás, Pápai Joci, Dolhai Attila és Homonnay Zsolt azonban igyekeznek valahogyan bepótolni a hiányzó időt, hiszen jól tudják, hogy a gyermekek életében meghatározó szerepet játszik az édesapjuk.

Vastag Tamás sosem gondol a munkára, ha a fiaival van (Fotó: hot! magazin)

Vastag Tamás: „Az együtt töltött idő minősége számít”

A kétgyermekes édesapa minden mást kizár a világból, amikor a fiaival van, és csak az együtt töltött időre figyel.

– Közhely, de nem az együtt töltött idő mennyisége számít, hanem a minősége. A szakmám miatt kevesebb időt tudok a gyermekeinkkel tölteni, de amikor velük vagyok, csak rájuk figyelek. Akkor nem gondolok a munkára, a színpadra, hanem csak a fiaimmal vagyok. A gyerekek ilyenkor a tetteinkből, a viselkedésünkből is tanulnak, ezért arra is igyekszem odafigyelni, hogy amikor velük vagyok, akkor olyan dolgokat lássanak belőlem, amiket értékként tovább tudnak vinni – magyarázta lapunknak. – Amikor megszületett az első fiam, azt hittem, hogy egyik pillanatról a másikra minden megváltozik, mégis csak évek alatt tűnt fel az, hogy valóban minden más lett. Szülőként olyan ösztönök indulnak be az emberben a gyermekneveléssel kapcsolatban, amikre előtte nem is gondoltam.

Tomi nagyon sokszor elmosolyodik magában, amikor az édesapja mondatait hallja viszont, amikor neveli a fiait.

– Az ő mondatait, az ő szavait hallom, amikor például rászólok a gyerekekre. Általában a legnyugodtabb pillanatokban vagy azokban a momentumokban érzem ezt, amikor a biztonságra intem őket.

Az énekes édesapaként igyekszik megtanítani a gyerekeinek, hogyan oldják meg önállóan a problémájukat.

– Nincs olyan, hogy egy életen át ne essen el az ember a biciklivel. Meg kell tanulni saját erőből felállni. Egyszer az egyik fiam beszorult a mászókába. Láttam, hogy tudtam volna neki segíteni, de inkább odaálltam mellé, próbáltam megnyugtatni, és elmagyarázni neki, hogyan tudná kiszabadítani magát. Amikor képes volt megnyugodni, akkor már látta, hogyan tudja megoldani a problémát – mesélte Tomi.

Pápai Joci mindent meg tud beszélni a gyerekeivel (Fotó: hot! magazin)

Pápai Joci: „Nagyon sok esetben irigykedem”

Az énekes lánya, Hanna már nagykorú, ám a fia, Zalán abban a korban van, amikor a leginkább szüksége van az apjára.

– A fiúk akaratlanul is az apukájukra akarnak hasonlítani, hiszen ő nekik az etalon. Zalánnak van tehetsége a zenéhez, de egyelőre még jegeli ezt a témát. Próbálom felkészíteni, de most inkább a sport és a csajozás foglalkoztatja. Érzékeny fiú, szereti, ha tanácsot kérhet tőlem vagy csak megdumáljuk, ha van valaki a láthatáron. Szerintem az apának az a feladata, hogy a fiát felkészítse az életre, egy anyának pedig a lányát. Nálunk ez kimondatlanul így történt a gyerekeimmel – nyilatkozta a hot! magazinnak Joci, aki nagyon komolyan veszi az apa szerepet.

A hétvégi fellépések, a forgatások és a dalszerzés sok idejét elveszik az énekesnek, de úgy szervezi a napirendjét, hogy jusson ideje a gyerekeire.

Nagyon sok esetben irigykedem, amikor valaki hétfőtől péntekig dolgozik, a hétvégéje pedig teljes harmóniában telik. Nekem rendszertelenek a heteim. Azért próbálom úgy szervezni az életemet, hogy akkor tudjak időt tölteni a gyerekeimmel, amikor más nem, például napközben. Azt viszont hozzáteszem, hogy ezt még mindig tanulom

– mondta nevetve Joci, akinek a legfontosabb az, hogy Hanna és Zalán olyan szakmát találjanak, ami boldoggá teszi őket. – Mindenben támogatom a gyerekeimet, ami érdekli őket. Ebben szabad kezet adok nekik, de azt szeretném, hogy több dolgot is próbáljanak ki, hogy minél szélesebb rálátásuk legyen a világra.

Dolhai Attila sokat küzdött azért, hogy megtalálja az arany középutat (Fotó: hot! magazin)

Dolhai Attila az arany középútra törekedett

Hosszú évekbe telt, mire a színész vissza tudott venni a tempóból. Náluk a felesége vált a család motorjává, így Attilának több ideje jutott a kar­rier­je építésére.

– Viki 13 évig volt otthon, én pedig a megélhetésért küzdöttem. Soha nem foglalkoztatott, hogy hol lakunk, amíg a gyerekek meg nem születtek. Férfiként éreztem, hogy meg kell teremtenem a családomnak mindent, csak közben nem szabad megfeledkezni arról, hogy kiért csinálod mindezt, hogy tudj visszacsatolni a szeretteidhez. A nagylányom tízéves koráig rengeteget dolgoztam, ma már könnyebb – nyilatkozta korábban a hot!-nak.

A sztárnak három lánya született: Luca, Emma és Anna. Szerencsére a színész mindegyik gyereke tehetséges valamiben.

– Luca, mint az elsőszülöttek általában, túlságosan felelősségtudó. Nép­tán­col, és elvégezte a Zeneakadémia első évét, de még változhat, hogy merre veszi az irányt. Emma lovagolni szeret. Anna is nagyon szépen táncol. Parancsszóra nem csinálnak semmit, de igyekszem megőrizni az apai tekintélyemet. Komoly dolgokról is szoktunk beszélni. Sokszor elmondom nekik, hogy férfioldalról mi mit jelent; ez olykor kiábrándító – mondta nevetve Attila.

Homonnay Zsolt harmadik fiával már több időt tud együtt tölteni, mint az idősebb gyerekeivel (Fotó: hot! magazin)

Homonnay Zsolt tanult a korábbi hibáiból

A színész mindennapjaiban sok mindent megváltoztatott a harmadik gyermeke, Botond érkezése: a korábbihoz képest sokkal szorosabbra fogta a beosztását, hogy jelen lehessen a legkisebb fia életében.

– Ma már célzottan és előre tervezve figyelek oda, hogy töltsünk együtt időt. Ilyenkor ügyelek arra, hogy aznap ne kelljen mással foglalkoznom, és csak a gyerekeké legyek – mondta korábban a hot! magazinnak.

Mivel van már két fia az első házasságából, gyakorlott szülőként arra eszmélt, hogy könnyebben meg tudja oldani az apaság kihívásait, mint korábban.

– Derűsebben kezelem az olyan helyzeteket, amiket régen óriási problémaként éltem meg. Mondhatni, sokkal lazább szülő lettem így második generációs apaként. Rájöttem, hogy egy hiszti megoldása nem az én hisztim lesz – magyarázta.

A színész úgy látja, hogy Botond akár a nyomdokaiba is léphet egyszer, de semmit sem akar erőltetni.

– Hihetetlenül muzikális, iszonyatosan gyorsan tanul verseket, dalokat. Imád énekelni, ha pedig zenét hall, egyből táncolni kezd. Szerintem mondhatjuk, hogy hordozza a táncművészi géneket, de nem tisztem eldönteni, hogy mi szeretne lenni. A gyerekek kilőtt nyílvesszők, onnantól kezdve mi csak támogathatjuk őket.