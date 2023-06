Óriási bejelentés érkezett az egyik legnépszerűbb reggeli műsorról

Bár június 2-án nem a legszebb arcát mutatta az időjárás, így is remek hangulatban telt a NYÁR 23 szezonnyitó sajtótájékoztatója. A Duna Televízió reggeli beszélgetős műsora június 17-én szombaton startol, és naponta jelentkezik, tele gasztronómiával, utazással, zenével és minden érdekességgel.

Fodor Imre, Rátonyi Kriszta, Somossy Barbi és Forró Bence / Fotó: Máté Krisztián

A műsor bázisa ezúttal is Révfülöp, a négy műsorvezető pedig nem más, mint Rátonyi Kriszta, Somossy Barbi, Forró Bence és Fodor Imre, akik párokban, heti váltásban köszöntik majd a Duna Televízió nézőit.

A sajtótájékoztatón Rátonyi Kriszta elárulta, hogy ő már 11. éve vezeti a műsort, őt követi Forró Bence a maga hatodik évével, Barbit és Imrét pedig négy éve láthatják azok, akik a NYÁR23-at választják reggelente.

A műsorvezetők őszintén vallottak arról is, milyen gyerekkori kötődésük van a Balatonhoz. Négyük közül talán Somossy Barbi az, aki a leginkább odáig van a magyar tengerért, ami a szabadságot is jelenti neki, de Fodor Imre például direkt nem az autópályán éri el a tavat, inkább egy kisebb utat választ,hogy átautózzhasson a kisebb balatoni településeken. Számára egy ilyen út során kezdődik el igazán a nyár.

Az állatimádók is örülhetnek, hiszen mind a 4 műsorvezetőnek van kutyája, amiket rendszeresen megmutatnak az élő adásokban is. Rátonyi Krisztának ez egy teljesen új szerep lesz, hiszen a kvartettből ő az, aki csak nemrég lett egy 8 hónapos négylábú büszke gazdija.

A Kárpát-medence legeldugottabb szegleteit kutatják fel / Fotó: Máté Krisztián

Az adások egyik újdonságaként a Kárpát-medence legeldugottabb szegleteit kutatják fel a közmédia csatornáinak műsorvezetői, és élménydús kikapcsolódást ajánlva naponta, több, számukra kedves turisztikai célpontra kalauzolnak határon innen és túl. A sokrétű kínálatban a NYÁR 23 közönsége kétkeréken, négykeréken vagy akár négylábúval együtt könnyedén megtalálhatja a tökéletes nyári feltöltődést.

A gasztronómia továbbra is szerves része a műsornak, így a nézők idén is ízelítőt kaphatnak a nyár ínyencségeiből: ínycsiklandó és egészséges magyar fogásokat, a legfinomabb hazai különlegességeket, klasszikus strandételeket, fagylaltokat, lekvárokat, desszertkülönlegességeket, továbbá frissítő italokat mutat be az ország legjobb éttermeinek, büféinek, vendéglátóhelyeinek és borászatainak kínálatából.