"Nagyon durva a helyzet" – Puszító erdőtüzek közelében nyaral Young G

Nemrégiben Torontóba, a rokonaihoz utazott Young G, aki azért hagyta el egy időre Magyarországot, mert számos rendezvényen lép fel, a kanadai magyaroknak szervezett koncerteken és több közönségtalálkozón is részt vesz. Lapunk megkereste őt és arra kértük, hogy meséljen az ottani helyzetről, hiszen az országban pusztító erdőtüzek tombolnak.

A rapper néhány héten át még Torontóban tartózkodik, már nagyon hiányzik neki a családja

Fotó: Bors

"Az ég valami botrányos"

Mint megtudtuk, a legközelebbi tűz a tartózkodási helyétől több száz kilométerre tombol, így a rapper szerencsére nincs életveszélyben, de ahogy mondja, a levegőben terjengő füst miatt különböző óvintézkedéseket kell tenniük a város lakosainak.

– Nagyon durva a helyzet, az a szerencse, hogy ahol lakunk, ott ezt annyira nem észleljük. Minden nap járok edzeni, a legtöbb időt a kocsiban töltöm és ilyenkor a rádióban és az edzőteremben a tévén folyamatosan látom, hogy mi történik. Most például kiültem a gangra, ahogy kinézek, egyértelműen látszik, hogy az ég valami botrányos, mintha valamilyen fátyol lenne rajta. Tök szép idő lenne, de nem tud átszűrődni rajta a napfény – kezdte a Borsnak és azzal folytatta, hogy a szerdai napon katasztrofális volt a helyzet, az egyik hírportál tudatta a lakosokkal, hogy Toronto levegője jelenleg a világon a legszennyezettebb.

Fotó: Instagram

A rokonok és a srácok, akiknél vagyok mindig kérdezik, hogy nem érzed ezt a füstszagot? Eddig nem, de tegnap nagyon erőteljesen éreztem, szerencsére utána elkezdett fújni a szél és mintha kisöpörte volna a nagyját a városból

– mondta.

A levegő minősége borzasztó

A rapper a megérkezése után még naponta futott a szabadban, de viszonylag hamar letett róla.

– Mindenki maszkban mászkál az utcákon, illetve arra figyelmeztettek minket, hogy a klímák szűrőberendezéseire is figyelni kell, nehogy beszivárogjon a füst. Szerencsére nálunk az ablakok is jól zárnak, de kint tényleg borzasztó a levegő minősége. Én minden nap futottam, de most az elmúlt 4-5 napban már nem megyek a szabadba, inkább edzőterembe járok. Olyan, mintha nem bírnám szusszal, hamarabb elfáradok, lélegzetvételkor érzem, hogy kevesebb oxigén jut a tüdőmbe és kaparja is a torkomat.

Kanadából június elején érkeztek az első hírek arról, hogy erdőtüzek pusztítanak, az igazi nyár beköszöntével pedig sajnos úgy tűnik, egyre jobban terjed ez a növény- és állatvilág nagy részét felemésztő természeti katasztrófa. A kétgyermekes édesapa még néhány hetet Torontóban tölt, s nagyon bízik abban, hogy az ottani erők hamarosan képesek lesznek megfékezni az erdőtüzeket.