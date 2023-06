Lebuktatták Kollányi Zsuzsit új szerelmével

Kollányi Zsuzsi márciusban jelentette be, hogy elválik férjétől, akivel három gyereket neveltek közösen. Akkor leszögezte, hogy volt kedvesével igyekeztek békében elválni. Majd idővel átlendült a nehézségeken az énekesnő és májusban elárulta, hogy milyen párra vágyik.

A belső értékek sokkal fontosabbak. Egy férfi legyen intellektuális vagy humoros, de a legjobb, ha mindkettő megvan! És a szemében lássak valami pluszt, ez is nagyon fontos

– mondta korábban Zsuzsi.

Úgy tűnik, most megtalálta azt, aki megfelel ezeknek a kritériumoknak. Korábban már szárnyra kaptak olyan pletykák, hogy Kollányi Zsuzsira rátalált újra a szerelem. A kommentelők azt rebesgették, hogy Bóza Roland szakács rabolta el az énekesnő szívét. De a felek nem akarták sem megerősíteni, sem cáfolni a szóbeszédet. Most azonban cáfolhatatlan bizonyíték került elő, ahol egyértelművé vált, hogy együtt vannak. A tegnapi nap folyamán több ismert sztár is ott volt egy, a Lupa Beachen megrendezett eseményen. Többek között Varga Viktor és Kollányi Zsuzsiék is. Az énekes több képet is megosztott, azonban az egyik cáfolhatatlanul a kolléganőjéről és kedveséről készült. Zsuzsi és Roli láthatóak rajta, eléggé intim helyzetben. A pár szerelmesen nézett egymásra a festői naplementében, miközben az orruk összeért. Így már biztos, hogy az énekesnőre ismét rátalált a boldogság és újra szerelmes.

Láthatóan nagyon boldogok egymás karjaiban. Fotó: Instagram

A mozgás segített átlendülni a mélyponton

Az énekesnő nehéz időszakon van túl, de rengeteg támogatást kapott, valamint a gyerekei is sokat segítenek a továbblépésben.

– Nagyon motivált vagyok, és sok minden érdekel, sok pozitív dologgal fel tudtam tölteni a lelkemet az utóbbi hetekben. Nagyon sok segítséget kapok innen-onnan a kedves szavakból. Sokat segítenek a gyerekek is. Ez is elhatározás kérdése, hogy az ember szeretné megtalálni a pozitív dolgokat, amik történnek körülötte. Csökönyös módon próbálok előrefelé tekinteni. Volt egy időszak az év elején, amikor eléggé mélyen voltam, több hétig rossz volt a hangulatom, de rájöttem, hogy nem tudok azonosulni ezzel, nem esik jól, ha nem tudok mosolyogni, így minden erőmmel azon vagyok, hogy ezt senki ne tudja elvenni tőlem – mesélte a hot! magazinnak Kollányi Zsuzsi, miként is tette túl magát a mélyponton.