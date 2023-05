Kollányi Zsuzsi a zsáneréről: „Legyen intellektuális vagy humoros, de a legjobb, ha mindkettő megvan"

Kollányi Zsuzsi ugyan üres kézzel távozott a Szerencsekerék keddi adásából, ám felejthetetlen élménnyel gazdagodott!

Zsuzsi ikreket nevel, így nem volt idegen terep neki ikerpár férfiakkal játszani a kvízműsorban Fotó: TV2

A Bors felkeresésére elárulta:

– Élveztem a műsorban szerepelni, szeretem az ész-vetélkedőket. Társasozni is szeretek, azokból is inkább az Activityt, a kitalálós, körülírós játékokat. Hamarosan a gyerekkel is tudunk majd játszani. Az ikrek már nyitottak lennének rá, de ott a kicsi is, és félnék, hogy lenyeli a dobókockát – mesélte nevetve Zsuzsi, majd hozzátette:

– A Szerencsekerékkel kapcsolatban utólag ébredtem rá, hogy 30 százalékkal kevesebb esélyem volt nyerni, ugyanis az iker srácok összedolgoztak ellenem – számolta ki az énekesnő, aki különösen örült Kasza Tibi jelenlétének.

Tibivel nagyon régóta jóban vagyunk, vicces volt nagy közönség előtt oltogatni!

Ment is az oda-vissza csipkelődés, Zsuzsi egy alkalommal pedig megjegyezte, a Crystal zenekarról rögtön Lajtai Kati hangja jut eszébe, Tibi inkább a jóképű tag volt számára.

– Komolyan gondoltam, hogy a Crystal-ról Kati csilingelő, meseszép hangja jut eszembe. Valahogy nem ugrik be hozzá Tibi hangja... – szögezte le nevetve most a Borsnak is a csinos énekesnő. – Elismerem a munkásságát, nagyon tehetséges, szuper énekes, de szerintem mégis inkább showman!

A Bors megkérdezte, hogy tinédzserként, a Crystal berobbanásakor tetszett-e neki Tibi, Zsuzsi erre így felelt:

– Jóképű férfi, de azért nem voltam beleszerelmesedve… Egyébként sosem volt konkrét zsánerem, sem tiniként, sem most. A belső értékek sokkal fontosabbak. Egy férfi legyen intellektuális vagy humoros, de a legjobb, ha mindkettő megvan! És a szemében lássak valami pluszt, ez is nagyon fontos – tette hozzá az énekesnő, aki nemrég jelentette be válását gyermekei édesapjától.