„Köszönöm Istenem, hogy ezt megérhettem!” – lediplomázott Kiszel Tünde lánya a Zeneakadémián – Fotók

Nem túlzás azt állítani, hogy Kiszel Tünde lánya megnyerte a genetikai lottót, hiszen Donatella amellett, hogy gyönyörű, még káprázatos hanggal is rendelkezik.

Kiszel Tünde elképesztően büszke lányára Fotó: Végh István / Végh István

Ezt pedig mások is így gondolják, ugyanis Hunyadi Donatellának lehetősége lett volna külföldön beindítania a modell karrierjét, a 21 éves tehetség azonban úgy döntött, hogy inkább itthon marad és az éneklésre koncentrál.

Ennek érdekében 2020-ban beiratkozott a Zeneakadémiára, tanulmányai során pedig számos koncertet adott és templomokban is fellépett. Most pedig egy szakasz lezárul az életében, ugyanis Kiszel Tünde Instagram-oldalán megosztott bejegyzéséből kiderült, hogy Donatella a hétvégén adta diplomakoncertjét, melyre természetesen édesanyja is elkísérte.

Tegnap volt Donatella diplomakoncertje a Zeneakadémián! Leírhatatlan, amit most érzek! Köszönöm, Istenem, hogy ezt megérhettem! Meghatódva, könnyes szemmel hallgattam Donatellát…

– írta büszke anyuka, aki több fotót is megosztott lányárról, érdemes végiglapozni a képeket.