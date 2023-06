Kitálalt a szakításról Kasza Tibi exe

A Crystal zenekar sikereiről és kulisszatitkairól vallott Lajtai Kati. Palik Lászlóék műsorában az abszolút hallással rendelkező énekesnő Kasza Tibivel való kapcsolatáról is elárult néhány titkot.

Lajtai Kati a magánéletéről vallott, Kasza Tibiről is beszélt (Fotó: YouTube)

„Elváltoztunk egymás mellől Kasza Tibivel"

A háromtagú zenekar feloszlása óta sem tűnt el, a Sztárban Sztár és Sztárban sztár leszek! című showműsorok énektanáraként tűnik fel a tévében, egy másik tehetségkutatóban korábban zsűritag is volt. Visszaemlékezve az 1998-ban debütáló zenekar történetére elmondta:

– A Crystal egy bő tíz évet körülölelő, öt-hat lemezes, igazán sikeres zenekar volt, ahonnan én aztán elköszöntem. Ennek sok oka volt, talán azt emelném ki, hogy egyszerűen elváltoztunk egymás mellől Kasza Tibivel, akivel eleve sem voltunk nagyon hasonlóak – fogalmazott Kati, mire Palik Laci felemlegette, hogy Kati és Tibi 17 éves koruk óta jártak egymással, diákszerelemből lett kapcsolatuk nyolc évig tartott.

– Mikor a zenekar elindult, mi már a kapcsolatunk igazán utolsó szakaszában voltunk – fogalmazott jókedvű nosztalgiával Kati.

A második lemezt már úgy csináltuk, hogy nem együtt voltunk, akkor már szakítottunk. Tulajdonképpen zenekar nagy részét úgy csináltuk meg, hogy az már csak munkakapcsolat volt.

A Crystal zenekar rendkívül sikeres volt a 2000-es évek elején (Fotó: YouTube/Crystal)

„Nem egy klasszikus szakítás volt"

Műsorvezetői kérdésre Kati azt is elárulta, milyen most a viszonyuk Tibivel:

– Jóban vagyunk, de nem igazán tartjuk a kapcsolatot, nem szoktuk egymást felhívogatni. De ha összefutunk, nekem olyan érzésem van, mintha egy nagyon távoli, régi rokonnal találkoznék. Azért nagyon sok időt töltöttünk együtt koncentráltan.

A szakítás részleteiről is faggatták, mire Kati jóízűt nevetett, miközben megpróbálta felvázolni a helyzetet:

– Nem egy klasszikus szakítás volt. Hosszútávon azért elváltoztunk egymás mellől, de eleve más típusú személyiségek voltunk – nevette el magát. – Nagyon hosszú kapcsolat volt, a kelleténél is tovább tartott.

Egyszer aztán azt mondtam: figyelj Tibi, nem kéne ezt már abbahagyni? Van ennek még értelme?

– idézte fel saját kérdését. – Aztán pár hét múlva azt mondta: Figyelj, Kati, asszem’ igazad van – elevenítette fel Tibi szavait. – Ugye? Ki kellett várnom. Kifáradt dolog volt párkapcsolatilag mindkét részről. Ezután elindult mindkettőnknek más irányban a magánélete.

„Tibi volt a tótumfaktum"

Kati azt is elárulta, át kellett engednie Tibinek az irányítást. Mint mondja, az alkotófolyamatot, a dalszövegeket, a klipek képi világát mind az énekes határozta meg inkább.

– „Vagyogatott” beleszólásom, de aki ismeri őt, tudja, hogy ő a főnök. Elég erős és domináns személy, egyben akarta látni, egybe fogni a produkció minden részét, ő volt ilyen szempontból a tótumfaktum – kacagott. – Persze én is fontos része voltam a zenekarnak, talán a zenei múzsája is. De aztán személyiségben is, zenében is úgy éreztem, nekem már nem ott a helyem. Nem akartam megvárni, hogy ne legyek hiteles, vagy rosszul érezzem magam – vallott már a 2010-es kiválása okáról az anyuka, aki szerényen elismerte, nagy felhajtásra sosem vágyott igazán: a színpadon természetesen élvezte a csillogást, de azon kívül nem vágyott akkor sztárságra.

A színpad mögött nagyon nagy különbség volt Tibi és köztem: ő volt, aki megsértődött, ha nem ismerték fel, ha belépett valahová. Ma meg már szerintem meg örül, ha nem ismerik fel, ha elutazik valahová.

Szóval ő ezt élvezte, ebben lubickolt, kereste minden szegletében, a színpadon kívül is. Én viszont olyan voltam, aki a színpadon szerette ezt megélni, a médiapezsgést is valamilyen szinten. De amögött inkább zavarba ejtett, nem nagyon használtam ki – fogalmazott Kati − aki a műsorban azt is elismerte, hétéves fia nem szereti, ha otthon beleénekel a kedvenc számaiba.