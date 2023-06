Kis híján lebénult, még mindig nincs jól az egykori sorozatsztár

Gerendásy Gábor tavaly súlyos autóbalesetet szenvedett, eltört a második és a harmadik nyakcsigolyája is, gyakorlatilag egyetlen milliméteren múlt, hogy nyaktól lefelé nem bénult le teljesen. Sokáig úgy volt, hogy meg kell műteni, ám ő annyira tartott ettől, hogy nem engedélyezte a beavatkozást. Bár nagyon bízott a felépülésben, az orvosok nem sok jóval biztatták, azt mondták, több évig is eltarthat a rehabilitáció, mivel Gábor több izma is részlegesen felszívódott.

Gerendásy Gábor tavaly szenvedett súlyos balesetet Fotó: RTL Klub

Gerendásy azonban nem adta fel, edzeni is újra elkezdett és nem várt javulást vett észre az állapotában, csak a nyaka és a kézfeje zsibbadt, így növelte a terhelést. Ám könnyen lehet, hogy ez nem volt jó ötlet.

Az egykori sorozatsztár most arról számolt be, hogy a zsibbadás újra jelentkezett kezdett, ami aggodalommal tölti el.

- Ahogy kezdtem összeszedni magam és egyre fokozatosabban terhelni,azt vettem észre,hogy megint zsibbad az egész karom és a nyakam is! Szerencsére az edzéseken ugyan úgy tudok foglalkozni mindenkivel ahogy eddig ,de a saját edzéseimet elég komolyan korlátozza! Se a dinamika,se az erő nem olyan a jobb oldalon és az izmaim is könnyen begörcsölnek amikor nagyon keményen akarom terhelni! A neurológián az alagút szindrómát kizárták! Több orvosnál is voltam de egyenlőre nem nagyon javul - kesergett a Facebook-on Gerendásy, aki nagyon bánja, hogy akkor nem kötötte be a biztonsági övet.