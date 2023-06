A magyar Beverly Hills: Itt kezd új életet a magyar mulatóskirály

Óriási az izgalom Kis Grófo családjában, az ország Bulibárója ugyanis körülbelül egy hét múlva átteszi a székhelyét Szolnokról a Budapesthez közeli Biatorbágyra. Ezzel egyébként egy egész hosszú folyamat ér véget, a fiatal családapa ugyanis szíve szerint már tavaly nyáron elköltözött volna, az építkezés során viszont akadtak kisebb fennakadások, csúszások, de persze az ilyesmi előfordul.

Kis Grófo hamarosan biatorbágyi lakos lesz Fotó: Facebook

Kis Grófo azt már korábban elárulta, hogy minimalista stílusú, letisztult házat álmodott meg magának és családjának, kerülve minden giccses dekorációs elemet.

– Valóban a célegyenbe ért a költözés, végre valahára. Nagyon nagy az izgalom most a családban, főleg a gyerekek várják nagyon kíváncsian, hogy milyen lesz az új helyen. Igaz, hogy az eredeti tervek alapján már rég beköltöztünk volna, de előfordul, hogy vannak kisebb csúszások. Természetesen mindhárom gyermekemnek külön szobája lesz, és az sem kizárt, hogy hamarosan egy medencében is csobbanunk majd – újságolta a Borsnak Kis Grófo, aki Biatorbágy legszebb részére költözik majd, ahol rengeteg más híresség is él.

Szomorú, hogy el kell hagynia szülővárosát

Az énekes egyébként korábban arról mesélt a Ripost-nak, hogy lelkileg nagyon nehéz neki, hogy el kell hagynia a szülővárosát, Szolnokot, amihez annyi emlék fűzi.

– Lelkileg nagyon nehéz lesz elhagynunk Szolnokot, de a fellépések miatt is praktikusabb Biatorbágyon élni, minden közelebb van és a nyárra már tele a naptár – nyilatkozta korábban a Ripost-nak a fiatal mulatóskirály, akinek óriási megnyugvást jelentett, hogy édesapja tragikus halála után visszatérhetett a színpadra, és újra érezhette a közönség szeretetét.