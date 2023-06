Óriási hiba: más dala szól Kis Grófo és Nótár Mary új klipje alatt

Úgy tűnik, hiba csúszott a gépezetbe. Kis Grófo az Instagram-csatornáján népszerűsítette új, Nótár Maryvel közös dalát, melyből egy kliprészletet is mellékelt. A baj csak az, hogy hiába jelzi az oldal, eredeti hang (Original audio), a videó alatt nem az Úriasan szól, hanem Tory Lanez Hurts Me (Alone at Prom) című slágere. Biztos ez volt a terve Kis Grófónak az Instagramon?!

Fotó: Szabolcs László

Máris mutatjuk a bakit (ha esetleg még nem javították ki...)!

A mulatós sztár egyébként nem szorul rá, hogy más slágerével ékeskedjen, a Maryvel közös új dalt ugyanis 18 óra alatt 50 ezren látták már, a visszajelzések pedig önmagukért beszélnek a klip alatt a YouTube-on. Ezekből szemezgettünk:

„Ez akkora sláger lett. Ebben a zenében van vér és erő rendesen! Gratulálok! Hatalmas zene lett”

„Nagyon jó lett, gratulálok nektek!”

„Gratulálok, ti ketten mindig valami brutálisat alkottok.”

„Ez lesz a Nyár slágere.”

„Gratulálok, ezt szépen elkaptátok megint.”

„Nagyon ott van a stílus. Imádom, mint mindig.”

– írták a rajongók.

Íme az Úriasan hivatalos klipje az eredeti dallal: