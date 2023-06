Kiderült, Beat születésnapi üzenetekből tartja fent magát

Fehér Tibor, Beat egykor az ország egyik legfelkapottabb zenekarának, a Fekete Vonatnak a tagja volt. Sikert sikerre halmozott, örökzöld szövegeket és dallamokat írt, és természetesen ezzel jól keresett. A csillogásnak azonban méltatlan vége lett azután, hogy anyagilag óriásit bukott a csapat a decemberi Budapest Aréna koncertjükön. A Fekete Vonatnak ott és akkor örökre vége lett.

Beat az ország egyik legtehetségesebb zenésze, mégis rosszra fordult a sorsa Fotó: Beat/Facebook

A pokol fenekén

Beat a koncertjük után egy munkásszállón kötött ki. Mint kiderült, már tavaly ősszel elhagyta a feleségét és a családját egy másik nő és a hirtelen meggazdagodás reményében, de nagyot kellett csalódnia... A Fekete Vonat koncert nem hozott pénzt, a fiatal nő lelépett, a família pedig látni sem akarta a hűtlen családfőt, így került ebbe a helyzetbe. Akkoriban több interjút is adott a zenész, a nyilatkozataiban pedig elmondta, hogy tanult a hibáiból, és minden erejével azon lesz, hogy újra összeszedje magát. A fogadkozások azonban szavak maradtak, tettek nem követték. Beat nem keresett munkát, inkább kölcsönöket kért, éjszakánként az utcákat járta és járja még most is, miközben folyamatosan másokat hibáztat a helyzetéért. Összeveszik szinte mindenkivel, aki nem elég kedvesen szól hozzá, és alkalmi munkákból él. De milyenekből?

A Fekete Vonat utoljára a színpadon 2023 január 7-én Fotó: Fekete Vonat

Aprópénz

A minap egy igen rossz minőségű Tiktok videóba botlott lapunk munkatársa. Az alig két perces kisfilm főszereplője Beat volt, aki maga kezelte a kamerát. A telefonját letámasztotta a földre, hátralépett egy párat és beszélni kezdett. A mondandója arról szólt, hogy egy kedves barátja kérte meg, hogy születésnapi üzenetet küldjön "speciálba". Majd jött a felköszöntés és utána egy rögtönzött rap szöveg személyesen az ünnepeltnek. A homályos, recsegő hangú videó látványa szívszorító volt, hiszen egyértelműen árulkodik Beat jelenlegi élethelyzetéről... A szomorúságot csak fokozza, hogy a zenész ismerősei szerint Beat egy egy videóért 20-50 ezer forintot kér. Ugyanis most épp ebből él. A hírek szerint egyébként sokan úgy igyekeznek támogatni, hogy direkt ilyen kisfilmet rendelnek tőle. Mert így legalább azt érzi, hogy munkáért kap pénzt, és nem alamizsnából tengeti a jobb sorsra érdemes életét.