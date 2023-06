Elkezdődött az Oscar-díjas hollywoodi sztár pere: mosolyogva köszöntötte rajongóit a bíróság előtt

Szerdán érkezett Anglia fővárosába Kevin Spacey kétszeres Oscar-díjas színészlegenda, akit többrendbeli szexuális zaklatással, és egyrendbeli aktusra kényszerítéssel vádolnak különböző férfiak. A per négy héten keresztül fog tartani a londoni bíróságon, ahol az ártatlanságát fogja ecsetelni a színész, aki az elejétől kezdve tagadja a bűnösségét.

Kevin Spacey a bíróság épülete előtt Londonban Fotó: Anadolu Agency via AFP

A vád szerint a Közönséges bűnözők és a Kártyavár című sorozat sztárja 2001 és 2013 között több férfit is szexuálisan zaklatott, vagy éppen szeméremsértő magatartással viszonyult hozzájuk. Egyik áldozata végül öngyilkos lett 2019 decemberében. A legsúlyosabb bűneként azzal vádolják, hogy egy férfit szexuális aktusra kényszerített a most már 63 éves színész. Összesen 12 vádpont szerepel a sztár neve mellett. Amennyiben bűnösnek ítélik, akkor akár életfogytiglani börtönbüntetésben is részesülhet.

Kevin Spacey azonban bízik az ártatlanságában és az ügyvédjeiben is, ugyanis mosolyogva érkezett a tárgyalásra, és még a rajongóinak is integetett a bíróság előtt – számolt be róla a The Guardian.