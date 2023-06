Jaksity Kata családi drámája: édesanyja műtétje nem sikerült, képtelen önállóan ellátni magát

Jaksity Kata megható fotóval köszöntötte édesanyját 77. születésnapja alkalmából. A fotók nem mostanában készültek, pedig mint mondja, azon sem látszódna, hogy közel nyolcvanéves, még annak ellenére sem, hogy az elmúlt több mint fél évet kórházban töltötte, ami nagyon meggyötörte. Nem csak a mamát, hanem az egész családot. Kata a közösségi oldalán mesélt arról, hogy bár anyukája még a lábán ment be az intézménybe, ahol többször is megoperálták, ám valami félresikerült, ugyanis ma már nem képest önállóan ellátni magát.

Jaksity Kata ma már újra meri remélni, hogy édesanyja fel fog épülni (Fotó: Bors)

– Ja, igen hát nem sikerült túl jól a műtét… De ez nem zavarta az orvosokat, simán hazaadták így. Aztán pár nap múlva olyan fájdalmai voltak, hogy mentőt kellett az éjszaka közepén hívni. Nem akarom hosszan ragozni, ezután jött a több mint fél év kórház, rehabilitáció… Mondjuk én inkább elfekvőnek nevezném… Még több műtét és egyre jobban épült le, mi pedig tehetetlenül néztük. (Jó, nem teljesen tehetetlenül, mert többször beszéltünk az orvossal és ez hozzájárult, hogy végül újraműtötték.) – kezdte a megrázó történetét Kata, aki nehéz éveket tudhat maga mögött válása miatt is.

Édesanyja ma már otthonában gyógyul

A műsorvezető azt is leírta, hogy anyukáját bár volt, hogy hazaengedték a kórházból, pár nap elteltével újra és újra mentővel kellett visszaszállítani. Most már két hete otthonában gyógyul, szerencsére sokkal jobban van, így a reményük is kezd visszatérni, hogy édesanyja felépül.

A műsorvezető édesanyja több mint fél évet töltött kórházban (Fotó: Jaksity Kata / Facebook)

Minden csodálatom anyukámé, aki iszonyú türelemmel viselte azt a tortúrát, amin keresztülment.

Én sokkal többször megzuhantam, mint ő, pedig nem velem történt… De sajnos nézni is rossz volt – fűzte hozzá, majd elárulta, mennyire tehetetlennek érezte magát az elmúlt időszakban. Mint mondja, tisztában van vele, hogy nem ilyen egy születésnapi poszt, azonban mindez kikívánkozott belőle.

Mindent megtesznek azért, hogy anyukája felépüljön

De tudom, közben örülhetek is, hogy itt van velünk… és a remény hal meg utoljára. Mindent megteszünk, hogy felépüljön.

Boldog és még boldogabb születésnapot Mama! – írta a fotók mellé.