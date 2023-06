Így tört rá hirtelen a magány Tóth Gabira: Olyan nagy a csend, hogy szinte hangos!

Fenekestől felfordult az élet nemrégiben Tóth Gabi és Krausz Gábor körül, hiszen csak most költöztek be közös szentendrei otthonukba. Emellett kis családjuk szeme fénye, Hannaróza is már olyan nagy lány, hiszen beszokott a helyi óvodába, ahol új barátnőket szerzett, és éli saját világát.

Az énekesnő úgy érzi, hogy túl nagy a csend körülötte Fotó: Szabolcs László

Túl nagy a csend?

Nem csoda hát, hogy Tóth Gabi egyszeriben az új ház hatalmas csendjében, magányosan érzi magát.

Olyan üres a ház, hogy kong. Na jó, lehet, hogy azért is, mert tényleg nincs még minden bútor benne, de olyan nagy a csend, hogy szinte hangos.

Tudom, hogy ez paradoxon, de aki hasonlón ment keresztül, biztosan érti, miről beszélek. Amikor hazaérsz, és tennéd, amit az elmúlt 3 évben rendszeresen, de nincs kinek, nincs kivel – kezdte az énekesnő a Család.hu, Kendőzetlenül című blogján, melyben rendszeresen személyes gondolatait osztja meg az olvasókkal. Gabi leírta, hogy még a kis Hanni hangoskodása is nagyon tud hiányozni, ha megszoktad hogy körülötted soha sincs csend.

– Hannikám oviban van, de itt állok a hirtelen rám szakadt idővel, az üres házzal, és nem tudok mit kezdeni. Ülök a szobájában, nézem a szerte-szana heverő játékait (bezzeg az oviban elpakolja maga után a játékokat), és visszasírom az állandó nyüzsgést, a folyamatosan éneklő hangocskáját, a megszámlálhatatlan anyaaa, aaaaanyaaaa, annnnnyaaaa-t, a gurgulázó kacaját, még a hisztiket is… Jesszusom, ezt én írtam le? Dehogy hiányzik a hiszti! Viszont minden, amit előtte írtam, tényleg hiányzik – vallotta be töredelmesen vegyes érzelmeit Gabi az olvasóknak.

Hiszen most éppen ő maga sem érti, hogy ahelyett, hogy élvezné, hogy egyes-egyedül tölti a napját a csendben, mégsem megy neki.

– Komolyan mondom, már én is azt mondom, hogy ez nem normális dolog.

Hát nekem semmi nem jó? Mondjátok, kérlek, hogy veletek is így volt! Miért mindig az kell, ami épp nincs?

Mint amikor valakinek egyenes a haja, akkor göndör hajkoronát akar és vagyonokat költ különböző pödörítő cuccokra, akinek meg göndör, az meg ölni tudna a szögegyenes tincsekért és állandóan vasalja a fürtjeit... – folytatta az énekesnő, és azt is hozzá tette, hogy úgy tűnik, mindig arra vágyik, ami éppen nem adatik meg, azaz ha csend van, Hannika nyüzsgését hiányolja, azonban a csendre vágyik, ha éppen hisztitől hangos a ház. Gabinak szerencsére nincs túl sok ideje morfondírozni nagy magányában, hiszen van elég kipakolni való dolog a dobozok mélyén, unatkozásra nincs mód.

A Sztárban Sztár leszek! zsűrijeként imádja, ahogy kislánya otthon is folyton énekel Fotó: tv2

Ali várja, hogy hazaérjen a kislánya

Egyúttal Gabit az is foglalkoztatja, hogy Hannika legújabb barátnőinek a véleménye lassan az ő szent meggyőződését is felülírja, és hogy vajon ezt a három éves „tömény akaratot”, azaz Hannikát hogyan fogja tudni kezelni a jövőben…?

– A Krausz meg persze röhög, mert mindenki mondja, hogy külsőre rá hasonlít, de ő meg tudja, hogy az akaratát tőlem örökölte és ilyenkor kárörvendően dörzsöli a tenyerét, hogy na, most megtudom én is, milyen a magyarok Istene… Hát megtudom. De már alig várom, hogy hazaérjen végre és elmondja a miniegér hangocskáján, hogy ő éppen mit tud jobban! – zárta mondandóját Tóth Gabi.