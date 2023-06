Feleségéről és új párkapcsolatáról vallott Koltai Róbert

Koltai Róbert hónapokon át komoly egészségügyi gondokkal küzdött, a betegség annyira megviselte, hogy beszélni és járni is csak nehezen tudott. Heteket töltött kórházban, a kivizsgálások során Parkinson-kórt és jóindulatú daganatot is feltételeztek az orvosok. Végül megoperálták, és behelyeztek egy shunt-öt, ami az agyvíznek az áramlását befolyásolja. A beavatkozás jól sikerült, gyorsan újra talpra tudott állni, és ma már nyoma sincs a közelmúltbeli egészségügyi problémáknak. Ám azok az időszakok picit sem voltak könnyűek sem neki, sem Gaál Ildikónak – akivel jó ideje egy párt alkotnak –, a színésznőre a bajban is mindenben számíthatott.

Ma már jól van, hamarosan egy új film forgatási munkálatait kezdődnek el (Fotó: Móricz István)

„Mára teljesen felgyógyultam”

– Nem könnyű a párkapcsolatot és a szakmaiságot balanszban tartani. Amellett, hogy közösen élünk és dolgozunk, mindkettőnknek megvan a saját munkája.

Volt jó néhány hónap – hívjuk csak nehéz időszaknak –, amikor Ildinek nehezebb volt. Oda kellett figyelnie rám, és arra, mikor kell orvoshoz menni.

Nagyon csodálatosan sikerültek a beavatkozások, Ildi odafigyelése és szeretete pedig rengeteget hozzátett a gyógyulásomhoz. Mára teljesen felgyógyultam, jobban vagyok, mint a betegség előtt – mesélte büszkén a Star magazinnak adott interjúban.

Párja, Gaál Ildikó a nehéz időszakokban is kitartott mellette (Fotó: Móricz István)

„Boldogok vagyunk”

Koltairól köztudott, hogy bár külön vannak, sosem vált el Pogány Judittól, pedig már közel húsz éve nem alkotnak egy párt.

Az ember elsősorban a szépre emlékezik. Van egy fiunk és három unokánk, akik örökre összekötnek minket.

Elég messze élünk egymástól, én Rákoskerten, ő pedig Szigetszentmiklóson lakik. Néha telefonon beszélünk. Egyáltalán nem vagyunk haragban, sőt együtt dolgozunk majd a már említett filmben is. [Nyár közepén kezdődik a magyar színészvilág krémjével megspékelt film, a Ma este gyilkolunk című krimi-vígjáték forgatása, melyben Koltai Róbert olyan legendás pályatársakkal tűnik fel, mint Bodrogi Gyula, Kern András, vagy épp Pogány Judit.] – jelentette ki a Jászai Mari-díjas színművész-filmrendező és érdemes művész, aki azt is elárulta, meddig szeretne még dolgozni.

– Nem sokáig, csak ameddig élek!

Tele vagyunk állatokkal a ház körül, elvagyunk, boldogok vagyunk. A koromhoz képest a lehető legjobb formában vagyok, és már nagyon várom az első forgatási napomat!

– nyilatkozta a magazinnak.