Eltűnt Opitz Barbi édesapja

Hetek óta tart a nyilvános háborúzás Opitz Barbi és édesapja között. Minden azzal kezdődött, hogy a férfi teljesen kifordult magából, mikor megtudta: lánya visszafogadta Albertet, a fiút, aki tavaly decemberben egy rendőrségi ügybe keveredett. Az apa képtelen volt elfogadni Barbi döntését, ezért az interneten tálalt ki a történtekről. Azt állította, hogy Albert fojtogatta a lányát, s attól fél, hogy egy nap meg fogja ölni… Persze erre azonnal érkezett a válasz Barbitól is, aki azzal állt a nyilvánosság elé, hogy apjától egész életében tűrnie kellett a terrort, sőt, a férfi halálos megfenyegette őt és a barátait is.

Fotó: Nagy Zoltán

Opitz Barbi életéből eltűnik az édesapja

"Nem találtok rám soha többé!"

Az ügy most odáig fajult, hogy az énekesnő és édesapja nem beszélnek egymással, hiába kért nyilvánosan is bocsánatot Tamás. Éppen ezért a férfi most drasztikus döntést hozott: örökre eltűnik lánya életéből!

– Örülök, hogy boldog vagy, kislányom. Én annak örültem eddig is, mindig… Mindig azt szerettem volna, hogy ti legyetek a legboldogabb emberek a világon. Sajnálom, hogy félreértetted apát. Én mindig csak aggódtam értetek… De rájöttem, hogy az én aggódásom nem jelent a számotokra semmit.

Köszönöm, hogy eddig velem voltatok, ezután már nem lesztek velem! Mert én elmegyek k*rva messzire, ahol nem találtok rám soha az életben többé!

– fakadt ki Tamás a TikTok-oldalán, aki bár azóta törölte a videót, hangjában érezhető volt a fájdalom. Lapunkkal viszont korábban megosztotta, hogy eladósorba került a sonkádi otthona és az autója is... Azaz már egy ideje tervezi, hogy új életet kezd.

Fotó: Instagram

Opitz Barbi az Instagram-oldalán osztotta meg a fenyegető üzeneteket, amelyeket állítólag az édesapjától kapott

Vajon menekül?

Tamás a botrány kirobbanását követően osztotta meg először lapunkkal azt, hogy el fog költözni a falujából, ugyanis a helybéliek nem nézik jó szemmel a maradását. Jogosan merülhet fel a kérdés ezek után: vajon menekül Barbi édesapja?

– El kell mennem innen a faluból, mert itt sokan örülnek az én problémámnak. Pedig itt is rengeteg embernek segítettem... – mondta körülbelül egy hónapja a férfi, aki azóta már a sonkádi házát is meghirdette az interneten.

Eladó, mert elköltözöm! Nem akarok itt élni tovább!

- jegyezte meg röviden Tamás, aki azt is hozzátette, hogy az ország másik felében kapott munkát, ezért a költözés amúgy is kapóra jön neki.