Tovább dagad a botrány: Opitz Barbi reagált édesapja szavaira

Tovább folytatódik Opitz Barbi drámája, az énekesnő egy hosszú bejegyzésben reagált édesapja szavaira. Mint ismert, miután Tamás tudomást szerzett arról, hogy lánya mit állít arról a bizonyos napról és újra egy párt alkot Alberttel, a TikTok-oldalán fakadt ki és mindenről kitálalt.

Fotó: Szabolcs László

Kislányom, amit ma láttam újságcikket, amit elmondtál erről a mocsokról, az igaz? Nem te mondtad el nekem, hogy hogy fojtogatott? Azért kell egész életemben szenvedjek, mert féltelek attól, hogy egy nap majd megöl az a rohadék?

– kezdte az énekesnő édesapja a videóban, a továbbiakban pedig elmondta, hogyan látja ő azt az ominózus napot, amikor Barbi édesanyja és testvére aggódva kértek segítséget.

Karácsony előtti nap nem csak elvitte a telefonodat és nem csak aludtál te. Téged aznap úgy megvert, hogy abba hiba nem volt, a telefonodat pedig ripityára törte a k*csög… Összetörte a bejárati ajtót. Te ezt az embert véded meg szereted? Megbolondultál? Vagy megrontottak vagy bedrogoztak vagy mit csináltak veled?!

– mondta magából kikelve az énekesnő édesapja, aki retteg, hogy valami baja eshet a lányának.



"Köszi apa a kedves aggódást a médiában, lejáratsz mindenkit, engem, a páromat,

inkább arról kéne beszélt, hogy te milyen apa vagy, és hogy rendszeresen fenyegetsz azzal, hogy megölsz engem, a barátaimat, és a páromat,

múltkoriban egyik rajongóm is mondta, hogy őt is megfenyegetted... és emellett elhordasz mindennek engem teljesen indokolatlanul, tudod egy apa, aki szereti a gyerekét, az nem ilyen... én soha az életben egy rossz szót nem szóltam vissza neked, legutóbbi karácsony idején is délután 2-től hajnali 1-ig bezárkóztam a fürdőszobába, ki se mentem se enni, se inni, fel is fáztam akkor a hideg csempén ülve, egész nap sírtam, mert egész nap a mocskos ordibálást kellett hallgatnom?! Ez a nagy szeretet? És ez csak egyetlen egy példa. Nem is akarok regényeket írni. Meg úgy próbálsz lejáratni mindenkit hogy még hazugságokat is előadsz, eltúlzod a valóságot, és ilyenekkel szerepelsz egy országnak? Soha az életben nem akartam a magánéletemet mások orrára kötni, mert magánügy, de nem hagyhatom szó nélkül az erőszakos lejáratást, nekem is vannak érzéseim" - reagált édesapja szavaira Opitz Barbi az Instagram-oldalán.