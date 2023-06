Frappáns válasz Opitz Barbitól az őrjöngő apjának: így szeretjük egymást!

Talán még korai lenne azt mondani, hogy elcsendesült az Opitz családban kirobbant botrány, hiszen nem békültek ki a felek, de az már most látszik, hogy Opitz Barbi taktikát váltott és nem bujkál többé. Az énekesnő ugyanis nem hajlandó rettegésben élni az életét a saját apja miatt, inkább előre menekül...

Opitz Barbi senkitől sem fél, még a saját apjától sem – Fotó: Nagy Zoltán

Súlyos fenyegetés

Barbi és az édesapja között tavaly decemberben robbant ki a botrány azok után, hogy az énekesnő szó szerint eltűnt... Mivel órákon keresztül senki sem találta és a legutolsó információ az volt róla, hogy összeveszett a kedvesével, Alberttel, a lányt a testvére és az édesanyja is keresni kezdte, majd bevonták a rendőrséget is. Végül az egyenruhások találták meg egy lakásban. Barbi az események után pár nappal igyekezett tisztázni a helyzetet és főleg a kedvesét, aki ellen egyébként rendőrségi eljárás is indult, garázdaság miatt. Nyilvánosan mondta el, hogy a fiú sosem bántotta őt, a szerelmük tiszta és agressziómentes, nincs ok arra, hogy féltsék Alberttől. A lány apját azonban nem sikerült meggyőznie, Opitz Tamás ezért először csak négyszemközt, azóta pedig a közösségi oldalain szidja a fiatal fiút, akinek most már egy alapos verést is beígért.

Barbi és Albert a JOY Social Media Award gálán 2023 június 15-én – Fotó: Nagy Zoltán

A nyilvánosság biztonsága

Barbi és a kedvese eddig igyekezett kerülni minden nyilvános megjelenést, hiszen úgy gondolták, hogy ha egy kis időre eltűnnek, akkor talán elül a balhé is. Sajnos azonban be kellett látniuk, hogy magától nem oldódik meg a dolog, Barbi apja nem hagyja abba a fenyegetőzést. Ezért döntöttek úgy, hogy felszívják magukat és megpróbálják úgy élni a hétköznapjaikat, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Éppen ezért vállalták el a JOY díjátadó gálájára a meghívást is, hogy kéz a kézben mutassák meg magukat a nagyvilágnak. Ezek a friss fotók csütörtökön készültek róluk. A képeken látszik, hogy a fiatal pár harmóniában van, szeretettel pillantanak egymásra, erőszakos viselkedésnek jele sincs... Az énekesnő szívesen pózolt a kameráknak is, illetve a partin egy beszélgetésben azt mondta, hogy úgy érzi, az apja viselkedése is meg fog változni attól, ha azt látja, hogy a lánya őszintén boldog.

Így szeretjük egymást!

– mondta az ismerőseinek, miközben Albertet ölelte.