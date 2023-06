„Elegem lett” – sértődésig fajult Tóth Andiék veszekedése

Tóth Andi híres a szókimondásáról, a vagány énekesnő az érzelmeit sem rejti véka alá a legtöbb esetben. Tegnap éjszaka például még frissiben adta ki magából a rossz érzéseit, amit egy heves veszekedés váltott ki, egy nem mindennapi vitapartnerrel.

„Próbáltam megbeszélni. De ő is jó érvekkel jött"

Az énekesnő egy ideig diszkréten kezelte Marics Petivel való kapcsolatát és szakítását, ám egy ponton elszakadt a cérna és az Instagramján, 24 óráig elérhető sztoriban jelentkezett be, hogy kidühöngje magát az exe viselkedése miatt. Valami ilyesmi történt most is: éjszaka egy csetbeszélgetés részleteit mutatta meg rajongóinak, ahol egy heves vitáról számolt be.

− Én már aludni akartam, ő még nem, de már ágyban voltunk, kifliben, csak szemben volt velem. De akárhányszor lecsuktam a szemem, a mancsát, úgy mint a videóban, rátette az arcomra – taglalta az énekesnő, ezen a ponton egyértelművé téve, hogy valójában harcikutyájával, Bailey-vel történt az ominózus veszekedés.

Próbáltam megbeszélni. De ő is jó érvekkel jött. Aztán vita lett belőle. Elegem lett. Egyikőnk sem engedett. Én hátat fordítottam neki. Erre megsértődött és kiszállt az ágyból. Most inkább a földön alszik

– zárta sorait a csinos énekesnő, aki nem most először vallott arról, hogy egy ágyban alszik a rottweilerrel, akivel jóformán csókot is szokott váltani.

„Akkor kell elgondolkodni..."

A Ripost felkeresésére dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus elmondta, egy bizonyos szintig rendben van az erős kötődés a házi kedvenccel, egy ponton túl azonban veszélye is lehet a társas kapcsolatokra nézve.

− Alapvetően a kutya tud adni egyfajta biztonságérzetet, képes csökkenteni az ember belső feszültségét.

Ezzel egy bizonyos szintig nincs is probléma, akkor kell elgondolkodni, ha a gazdi a kutyával való összeolvadás miatt elutasít más kapcsolatokat, és izolálja magát a külvilágtól

– szögezte le a szakember. − Előfordulhat, hogy a kutya észrevétlenül társsá, gyerekké vagy párkapcsolattá alakul a gazdi szemében, s ezért a kutyával éli meg azokat az impulzusokat, amiket hús-vér emberi kapcsolatokban kellene.