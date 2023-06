"Bomba vagy!" - Tóth Andi alig semmiben pózolt, brutál szexi videó készült róla

Berlini munkája után Budapesten fotózták Tóth Andit, aki hol fehérneműben, hol anélkül pózolt, és erről egy werkfilmet is feltöltöttek a közösségi oldalára. "Akárki akármit mond, bomba vagy! A hangod is jó. A munkásság nem egyenlő a személyiséggel. Mondjuk szerintem egyikkel sincs baj. Csakis előre!!" - írta az egyik kommentelő azoknak is címezve, akik kritizálták az egykori énekesnőt.

Többen is tudni vélik a kommentelők közül, hogy Tóth Andi az ilyen videókkal, fotókkal szeretne visszavágni egykori kedvesének, Marics Petinek. Meg akarja mutatni neki, hogy mit is veszített. A ValMar énekesének azonban biztosan van jobb dolga, minthogy az exe Instagramját pörgesse. Marics Peti ugyanis állítólag már becsajozott, a pletykák szerint megtalálta a boldogságot Kovács Gyopár mellett.