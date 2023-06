Döbbenetes állapotban vannak a Dollyéktól mentett kutyák

Bár Dolly állítja, fogalma sem volt arról, hogy mi folyik a menedzsere gyöngyösi házában, egyre több állatvédő gondolja úgy, hogy ez nem így van. Különösen, mióta az énekesnő ellentmondásba keveredett. Hiszen míg a helyszínen azt állította, hogy az általa elvitt tíz kutya az ő tulajdonát képezi, de a sajtóhoz eljuttatott közleményében azt nyilatkozta, hogy csak menteni érkezett a házhoz, még a rendőrség megjelenése előtt. Hogy mi az igazság, az hamarosan kiderülhet, hiszen folyik a rendőrségi nyomozás és számos bizonyíték került már elő, melyek megmutatják, ki, kik a felelősek a szörnyű állatkínzási ügyben.

Dolly mindent tagad Fotó: Nagy Zoltán

Időközben persze érkeznek jó hírek is, hiszen a több tucat mentett állat mindegyike jó kezekbe került. Többek között Ajkára a Vahur Állatvédő Egyesülethez, akik már be is számoltak követőiknek a náluk elhelyezett kutyák állapotáról.

A mentett yorki egyik mellső lábát amputálni kellett Fotó: Facebook

