Kifakadt Cinthya Dictator: Életveszélyes, ami a VI. kerületben zajlik!

Botrányos és roppant veszélyes jelenségre lett figyelmes Cinthya Dictator. Az ismert fotóművész a hétvégén Budapest belvárosában, egészen pontosan a VI. kerületben sétálgatott, amikor azt vette észre, hogy az egyik bérház fala rettenetes állapotban van, sorra omlanak le róla a téglák. Amikor Cinthya arra járt, már több darab is hevert a járdán, ahol naponta rengetegen elhaladnak, teljesen gyanútlanul. Belegondolni is rémisztő, mi történne, ha egy mit sem sejtő járókelőt fejbe találna egy tégla, aminek a súlya átlagosan 3-3,5 kiló!

Cinthya teljesen kiakadt, amikor meglátta az utcán heverő téglákat Fotó: Ripost /Szabolcs László

– Életveszélyes ez a kerület! Szinte naponta találkozom omló házfalakkal, szörnyű állapotban lévő házakkal, miközben itt a kerületben inkább azzal foglalkoznak, hogy minél több legyen a biciklitároló vagy rollerállomás. Semmi bajom a bringásokkal, nem arról van szó, de a fontossági sorrenddel egyáltalán nem értek egyet. Meg kell valakinek halnia ahhoz, hogy ezt komolyan vegyék?” – háborgott a feltűnő külsejű híresség a Ripostnak.

A gyerekek sincsenek biztonságban

A fotóművész azt is elárulta, hogy ugyan egy szalaggal körbe van kerítve a veszélyes terület, ez gyakorlatilag semmit sem ér. Ráadásul egyik nap a vőlegényének, az énekes Molnár Tominak kellett visszaraknia a veszélyt jelző szalagokat a megfelelő helyre.

– Egyik nap még a szalagok sem voltak a helyükön, valaki elvitte őket, a kedvesem tette vissza. Ráadásul ott szaladgált két kisgyerek a szülőkkel, nézni is rossz volt. Én már inkább az út közepén megyek, az is biztonságosabb, mint a járda. Mindenkinek azt javaslom, hogy nézze meg, mi van felette ha arra sétál, mert valóban életveszélyes – figyelmeztetett Cinthya, aki bízik benne, hogy minél hamarabb megoldás születik erre a problémára, és a VI. kerület vezetése is komolyan veszi ezt a kérdést.

Az Operett balerinája is a kerületben sérült meg súlyosan

Az egész országot megrázta, amikor tavaly nyáron szintén a IV. kerületben egy bérház fala ráomlott az Operettszínház egyik fiatal balerinájára, Nikolettre, aki párjával, Benjaminnal épp a teátrum felé sétált, amikor megtörtént a baj. A Jókai utcában, egy társasház tetőterében új lakásokat alakítottak ki, és valakinek a katasztrofális hibájából adódóan kőtörmelékek zuhantak a mélybe. Épp akkor, amikor a szerelmesek arra sétáltak. Nikit életveszélyes állapotban szállították kórházba. Azóta sokat javult az állapota, magához tért, Benjamin pedig megkérte a kezét egy rehabilitációs intézetben. A Bors áprilisban megbízható forrásból megtudta: a táncos továbbra sem hajlandó elfogadni, amit az orvosok valószínűnek tartanak, hogy sosem térhet vissza a színpadra. Hisz a felépülésében. Ugyanakkor csak egy rendkívül szűk körrel tartja a kapcsolatot, még a közeli barátainak sem veszi fel a telefont.