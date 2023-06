Ismét bővült Ördög Nóráék családja – fotók

Akik figyelemmel kísérik Ördög Nórát és családját, azok jól tudják, hogy a Balaton mellett az utazás is állandó részese az életüknek. Nánásiéknak most az egyik legnagyobb vágyuk teljesült, ráadásul még a család is bővült.

Új tagokkal bővült Ördög Nóra családja Fotó: TV2

A Nánási család már korábban beszámolt róla, hogy végre teljesül életük egyik nagy bakancslistás álmuk, ugyanis jelenleg egy olyan hajóúton vesznek részt, ami során körbeutazhatják a norvég fjordokat. Természetesen ezt a kaland is nyomon követhetjük, hiszen rendszeres beszámolót kapunk Nóritól, így derült az is, hogy a norvég Alesund kikötővárosban két új családtagot köszönthettek: Mici és Venci is kapott egy-egy hatalmas plüssállatot városnézés közben.

A gyerkőcök pedig le sem tagadhatnák, hogy mennyire örültek neki.

Ismét bővült a család

– summázta a plüssök érkezését Instagram-oldalán a műsorvezetőnő.