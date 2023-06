Megrendítő vallomást tett a magyarok egyik kedvenc sorozatszínésznője: áttétet találtak az agyában

Átterjedt a rák Shannen Doherty agyára. Az 52 éves színésznő 2015 óta küzd mellrákkal, ami akkoriban már átterjedt a nyirokcsomóira is. Bár 2019-ben úgy tűnt, sikerült legyőznie a kórt, néhány hónappal később kiújult a betegsége. Most a sugárterápiás kezeléséről készült felvételeket megosztva jelentette be, hogy áttéteket találtak az agyában is.

A színésznő a magyar tévénézők számára leginkább a Bűbájos boszorkák című sorozatból ismerős Fotó: YouTube

A január 5-i CT áttéteket mutatott az agyamban. Január 12-én átestem az első kezelésen. Nyilvánvaló a félelmem. Rendkívül klausztrofóbiás vagyok, és sok minden történt az életemben. Viszont szerencsés is vagyok, hiszen olyan nagyszerű orvosaim vannak, mint Dr. Amin Mirahdi és a Cedar Sinai

– fogalmazott Shannen, aki a magyar tévénézők számára leginkább a Bűbájos boszorkák című sorozatból ismerős. De játszott a Beverly Hills, a 90210 és a Charmed című filmekben is.

Az agyi áttét egyébként a mellrákkal küzdő betegek 10-15 százalékát érinti és nagyon súlyos szövődménynek számít.

A színésznő bejegyzését követően számos követője támogató üzeneteket fogalmazott meg - írja a Mirror.

„Te egy harcos vagy” – írta barátnője, Sarah Michelle Gellar színésznő.