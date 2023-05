Zámbó Krisztián nagyon kiakadt Peter Srámekre: Ez már több a soknál!

Korábban megírtuk, hogy Peter Srámeket meghívták a New York-i magyarok, akik koronával és limuzinnal várták a szlovák énekest lehengerlő teljesítménye után, amit A Király című sorozatban nyújtott Zámbó Jimmy énekhangjaként. Egy hosszas podcast beszélgetést is készítettek és rengeteg képet posztoltak a helyszínről. A Bors munkatársai megkeresték Zámbó Krisztiánt, aki megosztotta a véleményét Peter Srámek New York-i fogadtatásáról.

Krisztiánnál betelt a pohár Fotó: Nagy Zoltán

Soha nem volt rossz a viszony

Zámbó Krisztián tiszta vizet öntött a pohárba, miszerint soha nem volt rossz viszonya Peter Srámekkel, egészen hosszú ideje ismeri őt…

– Soha nem voltam vele rosszban és soha nem voltam vele jóban sem! Már nagyon régóta ismerem, mert a Jimmy emlékkoncerteken akart fellépni és a családom egyengette az útját, segítettünk neki sok mindenben. Egyébként én egy nagyon tehetséges énekesnek tartom őt... – kezdte Krisztián, aki elmondta azt is, hogy okkal nem hívták meg idén az emlékkoncertre a fiatal énekest.

"Soha nem lesz olyan senki, mint ő"

Krisztián a rengeteg gondolat mellett csak a szeretetét és köszönetét fejezi ki a hűséges Jimmy rajongóknak, akik még mindig édesapját helyezik a csúcsra.

– Tiszteletem az összes Zámbó Jimmy rajongónak, akik hűségesen szeretik aput. Megértem a többieket is, hiszen ők egy űrt akarnak kitölteni Peterrel, de ne felejtsük el, hogy apu az eredeti! A forgásokat, a kézmozdulatokat bárki reprodukálhatja, de soha nem lesz olyan senki, mint ő – szögezte le Krisztián, aki azt gondolja, nem tudna ő sem olyan lenni, mint az apja, de nem is akar. Hiszen ahogy fogalmazott, ő Zámbó Jimmy akaratának és munkásságának képviselője, a vér szerinti fia.

A Madame Tussauds egyik fénypontja a Jimmy szobor Fotó: Facebook

Limuzin és korona

Peter Srámeket a tengerentúli magyarok koronával és limuzinnal várták. Erről több fotó is készült, amit Srámek az Instagram-oldalán mutatott meg.

– Azt gondolom, ez már kicsit több a soknál! Nem hinném, hogy ez lenne a tiszteletteljes viselkedés, hogy felteszi a koronát a fejére. Sokan megfeledkeznek, hogy mennyit is dolgozott ezért apám. Őszintén nem akarok többet ezzel a témával foglalkozni, mert túlment egy határon. Nekem ez ennyi volt! – jelentette ki Krisztián, aki azt is megjegyezte, hogy majd szívesen elmegy egy Peter Srámek koncertre, ha már nem az apja számaival lép fel.