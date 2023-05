„Túléltem” – Drámai gyerekkoráról mesélt Halastyák Fanni

Új hét, új Hal a tortán: hétfőtől Baby Gabi, Gyebnár Csekka, Pély Barna, Bebe és Halastyák Fanni, azaz Nemazalány méri össze a konyhai tudását.

A fiatal énekesnőnek nem volt könnyű gyerekkora / Fotó: TV2

Az első vendéglátó Gyebnár Csekka volt, az est folyamán pedig drámai részletek derültek ki Fanni múltjáról. A színésznő ugyanis kitalált egy játékot, mely közben Nemazalány elmondta, hogy miért lenne rá büszke a gyerekkori énje. A társasjáték alatt Fanni elárulta: nem akart újra olyan körülmények között élni, mint gyerekkorában, a vágyát pedig mára meg is valósította.

Nem volt a legjobb gyerekkorom, sőt jónak nem nevezhetem, de túléltem. Túléltük anyuval, neki nagyon sok mindent köszönhetek

‒ mondta az Ázsia Expressz egyik korábbi nyertese.

A Tények Plusz riportjából kiderül, hogy Fanni disszociatív személyiségzavarral küzd, vagyis több személyisége is van, amik különböző helyzetekben elő is jönnek. A fiatal lány szerint azonban, aki erre figyel, az tudja kezelni, ebben pedig párja, Armand is a segítségére van. Nemrég felröppentek olyan pletykák is, hogy a páros szakított, erről azonban szó sincs.