Összerándult Tóth Gabi gyomra attól, amit kislánya csinált az óvodában

Túl van az első napokon az oviban Tóth Gabi kislánya. Az énekesnő szerint a világ legjobb oviját sikerült megtalálniuk Hanni számára.

Fotó: Szabolcs László

Azonnal megölelt egy kislányt, amitől persze összerándult a gyomrom, hogy úgy érzi-e majd az óvó néni, hogy a lányom már az első nap „molesztálja” a többieket, mint azt a „kedves” anyuka megjegyezte pár hete a játszótéren. De az óvó néni csak kedvesen mosolyog és megnyugtat, hogy ez így jó, ahogy van, és van még pár érzelmesebb kisgyerek a csoportban, aki gyakrabban fejezi ki a szeretetét, mint a társaik.

Hirtelen elkezdtem vágyni a gyerekem ölelésére és csak sóvárogva nézem, hogy épp más kapja. Jaj, úgy kavarognak bennem az érzések” – írta a csalad.hu-n vezetett blogjának legfrisseb bejegyzésében Tóth Gabi, aki elmondása szerint Hanni életében először feleslegesnek érezte magát. Bár először attól félt, hogy Hanninak lesz nehéz, hiszen annyira más lesz az élete, ráadásul egy ilyen őrült, költözéses mizéria után, de nem neki nehéz, hanem az énekesnőnek. Hanni már a második nap az oviban akart aludni!

„Nyilván félve teszem fel magamnak a kérdést, hogy nem volt jó neki otthon, nem szeret velünk lenni, nem is hiányzunk neki, azért veszi ilyen könnyen az akadályokat, én meg ennyire nehezen” – fogalmazott Tóth Gabi, akit a barátnője nyugtatott meg.

„Hanni biztonságban érzi magát otthon, ezért nincs oka félni egy idegen helyen és ezért érzi magát itt is biztonságban. Mivel tökéletesen harmonikus a kapcsolatunk, ezért nincs oka azt feltételezni, hogy itt fogom hagyni, hogy olyan helyre hoznám, olyan emberek közé, akik rá veszélyt jelenthetnek, ezért tud beilleszkedni ilyen könnyen. Nem tudom, hogy tényleg így van-e, de el akarom hinni. Másnap az óvó nénik is megerősítették a barátnőm szavait, de hozzátették, hogy azért "lesz ez még így se". Tehát lehetnek majd hullámvölgyek, lehet sírás és a mostani izgalmat felválthatja majd a felismerés, hogy ez már végleges és nem csak ideiglenes kiruccanás”– írta az énekesnő, aki természetesen azt szeretné, hogy lánya boldog legyen, hogy a következő évek az oviban ugyanilyen vidáman, boldogan teljenek számára, mint az első napok, hiszen tudja, hogy meghatározóak a felnőtt évei szempontjából is.